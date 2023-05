Cologno Monzese: Zanelli e il centrosinistra vincono per poco più di 200 voti

Cologno Monzese – Per poco più di 200 voti, il centrosinistra torna a Villa Casati. Nonostante l'apparentamento tra Giuseppe Di Bari e Angelo Rocchi, l'ex sindaco diventato civico che portava in dote il 23%, il centrodestra non è riuscito a recuperare il gap e questo ballottaggio ha decretato la vittoria di Stefano Zanelli.

Chi è il nuovo sindaco

Giornalista, esponente di Cologno Libera, per lui è la prima esperienza istituzionale. La coalizione aveva scelto Zanelli senza neanche passare dalle primarie e costruendo attorno un gruppo largo, dal PD fino al Movimento 5 Stelle passando per le civiche di centro e sinistra.

Il primo commento

"Questa sera non credo che andrò a letto presto. Festeggeremo insieme alla città in centro e poi da domani cominceremo subito a lavorare", ha commentato Zanelli mentre si muoveva dalla sede elettorale verso Villa Casati. Il centrosinistra partiva in vantaggio di quasi 10 punti percentuali sul competitor Di Bari. Una vittoria non scontata in una partita che non ha risparmiato neanche colpi bassi in queste due settimane.

Il ragionamento politico

"Hanno messo in giro voci che avremo costruito una moschea, che era nel nostro programma. Ovviamente non è la verità", raccontano i supporter di Zanelli. "La scelta della città è stata chiara: quello che è accaduto dal 2020 con le liti nel centrodestra e il commissariamento ha fatto scegliere ai colognesi l'alternativa".