Scatti della Milano natalizia: "Regalo ai nonni della Rsa"

"Mi piace portare le mie foto di Milano nelle case di riposo, nelle scuole e nei centri disabili per raccontare la città a persone che magari non la possono più vedere. Quando mi hanno invitato qui per esaudire il desiderio di Diamantina, non ci ho pensato un attimo". Ma prima di mostrare le foto canta con loro "Oh Mia Bela Madunina". È Andrea Cherchi, fotoreporter, autore del progetto "Semplicemente Milano", una pagina social che mostra le bellezze più o meno nascoste della città a chi non può vederle di persona. Ieri mattina è stato ospite della Rsa Pertini di Rho per esaudire il desiderio di Diamantina Casnaghi di 76 anni. La nonna da giovane era una maestra e ha insegnato in molte scuole materne milanesi, quando aveva del tempo libero amava passeggiare per la città per conoscere nuovi angoli. Diamantina non perde occasione per raccontare questa sua passione a tutti quelli che incontra in casa di riposo, tant’è che Antonella Lattuada, responsabile dell’Ufficio Patrimonio, quando l’ha saputo si è subito attivata per esaudire il suo desiderio: vedere ancora Milano attraverso le foto di Cherchi. Ieri mattina alla festa hanno partecipato anche gli altri ospiti della Fondazione Giuseppe Restelli onlus, il direttore generale Giuseppe Re, il responsabile sanitario della struttura Cecilia Gulisano e l’equipe educativa.

Il fotoreporter ha mostrato le ultime immagini scattate in queste settimane pre natalizie, dalla Torre Velasca illuminata all’albero di Natale di piazza Duomo. E gli anziani hanno ricambiato mostrando al fotoreporter tutta la loro gioia. "Sono loro che mi danno la massima soddisfazione", conclude Cherchi. Infine tramite il progetto "I nipoti di Babbo Natale" promosso dall’associazione "Un sorriso in più", la nonna ha ricevuto in regalo da Gaia, anche alcune immagini scattate dal fotoreporter.