L’Olimpia Milano è un fiume in piena: Pesaro travolto 102-70

Regalo pasquale per l'Olimpia Milano che interrompe la sua serie da incubo in Italia tornando a vincere contro Pesaro con un nettissimo 102-70. I biancorossi sono un fiume in piena in attacco superando la tripla cifra per la prima volta in stagione in Serie A. Come ormai di consueto è Shabazz Napier il condottiero che indica la strada (22 punti con 2/2 da 2 e 5/10 da 3), con Davies che è chirurgico sotto le plance con 7/8 da 2 e 6 rimbalzi.

Le buone notizie per Milano vengono da chi recupera come Shavon Shields che sta ritrovando sempre di più le sue sicurezze sul parquet (un paio di penetrazioni al ferro delle sue a difesa schierata) e Gigi Datome che trova l'occasione per stare in campo anche tanti minuti, colpisce dall'arco (3/5 da 3) e festeggia davanti ad una cinquantina di suo concittadini di Olbia arrivati apposta a Milano solo per vederlo in campo. Ora l'Olimpia dovrà trovare le sue certezze anche con le rotazioni in campionato con i 6 italiani e in questo senso è bravissimo a farsi trovar pronto Tommaso Baldasso che è uno dei giocatori che cambiano il ritmo all'Olimpia dopo un inizio complicato e si merita 20 minuti da coach Messina (3/5 da 3). Lui e Hall hanno cambiato il passo dell'Armani dopo una partenza complessa dove Pesaro, che segnava tutto, era scappata via addirittura sul +10 (8-18).

Una strigliata di Messina con il timeout e la rivoluzione nel quintetto con l'inserimento proprio di Hall, Baldasso, Davies e Pangos hanno portato l'Olimpia sempre più vicino anche se il primo vero sorpasso è arrivato con un "2+1" di Davies (23-22 al 11'). Il secondo quarto è quello perfetto, i padroni di casa lo chiudono 31-9 ipotecando già la vittoria all'intervallo quando il tabellone del Forum segna 50-31 per l'Olimpia. La ripresa è stato un lungo spettacolo, tra le bombe di Napier e Datome, le schiacciate di Davies e un Ricci chirurgico da 2/2 da 2, 1/1 da 3 e 2/2 ai liberi.

Milano non si è più guardata indietro toccando proprio il massimo vantaggio sul +32 finale, mentre l'ovazione per il "centesimo" è stata per Gigi Datome con uno dei "suoi" canestri in svitamento dai 5 metri. Giovedì 13 ultimo impegno di Eurolega per l'Olimpia sul campo di Bologna nel derby d'Italia, poi il campionato proporrà la sfida dell'Armani sul parquet di Verona domenica 16.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PESARO 102-70 19-22; 50-31; 80-58 MILANO: Davies 16, Pangos 7, Tonut ne, Melli 5, Napier 22, Ricci 9, Biligha ne, Hall 8, Baldasso 9, Shields 15, Hines, Datome 11. All. Messina PESARO: Kravic 2, Abdur-Rahkan 4, Visconti 6, Moretti 15, Tambone 7, Daye 2, Charalampopoulos 11, Totè 7, Cheatam 16, Delfino. All. Repesa NOTE: tiri da 2: MI 21/30, PS 16/32; tiri da 3: MI 16/31; PS 10/22; tiri liberi: MI 12/15, PS: 8/9; rimbalzi: MI 28 (Davies 6), PS 23 (Cheatam 4); assist: MI 19 (Pangos 5), PS 11 (Moretti 4).