Milano, 11 dicembre 2019 - Come annunciato nelle scorse ore, freddo e neve sono in arrivo anche sulla Lombardia. Sono infatti attese due nuove perturbazioni, nella settimana in corso. La prima è imminente e porterà precipitazioni sparse, nevose anche a quote molto basse al Nord. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "mercoledì 11 dicembre notte prime precipitazioni al Nordovest, nevose a quote collinari, mentre giovedì 12 dicembre il fronte raggiungerà il resto del Nord con neve in collina, ma a tratti mista a pioggia non esclusa anche in pianura: fiocchi a tratti misti a pioggia non esclusi anche in Lombardia.

Tra giovedì 12 dicembre notte e venerdì 13 dicembre è attesa la seconda perturbazione, che risulterà più incisiva della prima - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - avremo nuove precipitazioni al Nord, nevose in collina ma a tratti anche in pianura in particolare tra Piemonte, Lombardia, Emilia, alte pianure del Veneto e del Friuli, a tratti anche fin sul fondovalle alpini. Accumuli comunque in genere esigui o nulli in pianura, imbiancate dalle zone collinari. In generale potranno vedere fiocchi di neve città come Varese, Bergamo, Brescia. Fiocchi non esclusi anche a Milano venerdì mattina. Nel weekend ci attende un miglioramento ma la tregua potrebbe durare poco con una nuova perturbazione in avvicinamento al Nord".

