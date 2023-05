Italia spezzata in due dal maltempo, a Milano treni cancellati e ritardi fino a 5 ore

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna provocando esondazioni e smottamenti ha spezzato in due i principali collegamenti ferroviari che collegano Sud e Nord Italia. L’allagamento di vaste zone e il rischio per i passeggeri ha costretto Ferrovie dello Stato a sospendere la circolazione dei treni in molte tratte e reso anche difficile, se non impossibile, l’utilizzo di bus sostitutivi.

I treni che erano in corso di viaggio sono stati fermati nelle stazioni e i convogli dell’Alta Velocità, gli InterCity e i Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso al momento non quantificabili.

Di fatto, è interrotta la circolazione su quasi tutta la dorsale adriatica, che collega l’Italia settentrionale a Bologna, Roma e alle regioni che affacciano sul Mare Adriatico. Nella stazione Centrale di Milano, i treni provenienti da quelle zone sono stati cancellati o hanno ritardi fino a cinque ore. È possibile controllare la circolazione nella stazione tramite questo link.

Ferrovie dello Stato hanno comunicato che “la sospensione è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge”. Le autorità ferroviarie sono in costante contatto con i tecnici della Protezione Civile e delle varie Prefetture interessate dal maltempo.

In Emilia-Romagna, a causa dei nubifragi è stata interrotta la circolazione dei treni fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

Nel frattempo, Trenitalia ha disposto un sistema di supporto per i passeggeri. Nella stazione di Bologna e in alcuni centri minori è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto. L’assistenza è operativa anche a bordo dei treni.

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) oggi ha origine da Bologna Centrale alle ore 7:18. I passeggeri in partenza da Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da Rimini a Bologna Centrale. I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8806.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) oggi è cancellato da Bologna Centrale a Rimini. I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Riminifiera e Rimini possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8801.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Riminifiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Treni InterCity Notte direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05); ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12); ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25); ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30).