L’automotive incontra il design al Fuorisalone di Milano: un evento tra creatività ed eccellenze

Milano, 9 aprile 2025 – Autotorino, BYD e Fioroni. Quando l’automotive incontra il design nel centro di Milano. Creatività ed eccellenza, infatti, si sono incontrate martedì sera nello Store Autotorino BYD di piazza Duomo, ammirati da oltre 300 ospiti in una serata evento, per un’installazione che proseguirà per tutta la settimana del Salone del Mobile di Milano.

Il Pioneer Store Autotorino BYD in piazza Duomo, Milano, si è trasformato in uno showroom unico ed esclusivo con un’esposizione dei pezzi più iconici della collezione Fioroni, storica azienda valtellinese, che si unisce in un viaggio sensoriale all’innovazione tecnologica di BYD Sealion7. Mondo fisico e digitale, uomo e ambiente, spazi e persone, brand e partner d’eccellenza si uniscono così in un’esperienza unica che riflette il tema del Fuorisalone 2025 “Mondi Connessi”.

Una collaborazione che crea per tutta la settimana del “Salone del Mobile 2025” un’esperienza fruibile in questo iconico Store (piazza del Duomo 18, 8-13 aprile, ore 10-19, anche la domenica). Design, auto, enogastronomia e musica riunite insieme per esprimere al meglio la creatività ad altissimi livelli e l’eccellenza dei prodotti. Grandi firme rappresentative di ciascun settore si sono unite per una serata indimenticabile.

Fioroni design, azienda valtellinese che lavora il legno massello secondo la tradizione, e Autotorino, da sempre profondamente radicato nei territori e nelle comunità in cui opera, con una visione vocata a vicinanza, impegno e serietà, che si traduce nella qualità e nell’innovazione di tutto il suo operato. È naturale, quindi, la partnership con un brand all’avanguardia come BYD con il SUV elettrico sportivo Sealion 7, sintesi perfetta tra estetica e innovazione.

Ad allietare la serata, con prelibatezze Made in Italy, due chef stellati legati profondamente al territorio valtellinese: Gianni Tarabini, Executive Chef de La Fiorida di Mantello (So) (realtà unica nel suo genere che si distingue per la sua vocazione alla filiera corta, dalla terra alla tavola, nel rispetto della tradizione e del benessere degli animali) e Alessandro Negrini (valtellinese di origine e chef della famosa icona della ristorazione milanese Il Luogo di Aimo e Nadia, dove la cucina contemporanea italiana valorizza la specificità e la bontà dei territori italiani in modo unico). Ad animare la serata, infine, la DJ e produttrice house ed electro house Stephanie Piangatelli, conosciuta come OYADI, cresciuta tra suoni diversi come funk, techno, soul, blues e jazz.