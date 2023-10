Viaggio nelle Sale Operative delle società del Gruppo FS Italiane – Milano

È difficile per il pendolare o il viaggiatore occasionale immaginare quell’enorme complesso di infrastrutture, macchine, treni e forze umane che prende il nome di rete ferroviaria. Impossibile comprendere come dietro ad ogni itinerario previsto e imprevisto, persino dietro a un guasto sulla linea del più piccolo dei borghi montani, ci sia una catena di lavoro e impegno che porta il nome di decine di donne e di uomini di RFI e Trenitalia, capofila dei Poli Infrastrutture e Passeggeri del Gruppo FS Italiane.

La sala RFI di Milano

La Lombardia ha la rete ferroviaria più articolata e complessa d’Italia: 1.740 chilometri di linee sui quali, in alcuni periodi dell’anno, viaggiano circa un milione di persone al giorno. È l’unica rete percorsa quotidianamente da più di 2.700 treni e molti di essi, in qualche modo, passano da Milano. «Soltanto alla Stazione Centrale ne passano 700 al giorno, mentre dal Passante passa regolarmente un treno ogni tre minuti», spiega Antonella Parodi, Responsabile Circolazione Area di Milano. A settentrione, verso la Svizzera, ci sono da gestire anche tre valichi fondamentali per il trasporto merci e viaggiatori: Chiasso, Domodossola e Luino. Questa immensa macchina è gestita da centinaia di capistazione sul territorio e, soprattutto, dalla sala controllo di Milano.

