Salone del Mobile, le nuove sfide del design al forum di “Qn Distretti”: un dialogo con tutti gli anelli della filiera

Milano – Il Salone del Mobile porta anche quest’anno il design e la primavera a Milano, accompagnando una riflessione profonda sulle sfide che coinvolgono il settore. Dal ripensare gli spazi in un’ottica sostenibile e tecnologica, fino alla necessità di un dialogo serrato tra imprese e territori. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati in occasione della tappa milanese di “Qn Distretti“ che si tiene domani, 10 aprile, al Milano Contract District (dalle 17.30, via Guicciardini 6: iscrizioni e diretta streaming a questo link). Un incontro arricchito da dati esclusivi, testimonianze e un dibattito tra i protagonisti del design.

“Sostenibilità, tecnologia e formazione non sono solo parole chiave, ma i pilastri su cui costruire il futuro dei nostri distretti. Raccontare questo cambiamento è una responsabilità che sentiamo forte come giornale”, spiega la direttrice di Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!, Agnese Pini, che aprirà il forum. Sarà poi il turno di Lorenzo Pascucci founder & ceo di Contract District Group, che commenta: “Ho accolto con piacere la possibilità di ospitare l’evento perché penso che sia fondamentale che i protagonisti del design system si allarghino in un dialogo che comprenda tutti gli anelli della filiera”.

Lorenzo Pascucci

A seguire gli interventi di Marco Alparone, vice presidente della Regione Lombardia (“Valorizzare le nostre realtà significa rafforzare il rapporto tra imprese e territori e creare opportunità di crescita”) e del sindaco di Milano Giuseppe Sala: “È importante interrogarsi su quali sfide attendano il settore visto il contesto internazionale complesso e instabile che si sta prefigurando”.

Il cuore dell’analisi sarà affidato all’intervento di Nicola Neri, ceo di Ipsos, che presenterà nuovi dati per comprendere come le aziende potranno adattarsi ai nuovi scenari di mercato. “Il mondo sta cambiando a un ritmo senza precedenti e con esso anche i valori, i timori e le aspettative delle persone”, sottolinea il ceo dell’istituto di statistica.

Giorgio Bonacini

È poi il momento di ascoltare “la voce del territorio”. Interverranno Giorgio Bonacini, (Florim), Silvia Borelli (Tim Enterprise), Mauro Sangalli (Casartigiani Lombardia), e Alberto Scavolini (Ernestomeda).

Mauro Sangalli

“Il futuro appartiene ai coraggiosi”, sottolinea Sangalli, che pone l’accento sul “periodo di trasformazione straordinaria” che il settore sta vivendo con le nuove tecnologie. Grazie alle quali, spiega Borelli, “le aziende possono affrontare sfide come la personalizzazione dei prodotti, la velocità di produzione o l’esperienza di acquisto digitale”.

Silvia Borelli

Per Scavolini “distinguersi” significa puntare su “innovazione, sostenibilità concreta e un design orientato alla funzionalità”. È d’accordo Bonacini, che aggiunge: “Il nostro impegno deve essere volto a coniugare sostenibilità, innovazione e formazione. Questi sono i pilastri su cui basare un futuro solido per i distretti e per il nostro territorio”.

Alberto Scavolini

Segue il panel dedicato alle “visioni di domani”, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Simone Arminio, coordinatore del Canale Digitale Economia di Qn, dialogherà con Francesco Zurlo, preside della Scuola del Design del Politecnico, secondo il quale “in ogni atto progettuale c’è una naturale tensione verso il futuro”. A proposito di futuro, i lavori si chiuderanno con l’incontro tra il vicedirettore de Il Giorno, Armando Stella, con Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, e Maria Porro, presidente del Salone del Mobile. Uno sguardo sulla settimana del design in corso e sulle prospettive del settore.