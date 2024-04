Rho, inaugurato il nuovo centro di smistamento Dhl Express

Rho (Milano) – Dhl Express Italy, leader nel trasporto aereo espresso internazionale, ha inaugurato questa mattina a Rho il centro di smistamento e distribuzione che nei mesi scorsi è stato oggetto di un importante intervento di restyling.

Al taglio del nastro hanno partecipato Nazzarena Franco, ceo Dhl Express Italy, Raffaele Cattaneo, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a relazioni internazionali ed europee, Andrea Orlandi, sindaco di Rho, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda e Oliviero Baccelli, direttore del Master in Economia e management dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture (Memit) all’ Università Bocconi.

"L’importante intervento di Rho rientra nel piano di investimenti da 360 milioni nel quadriennio 2023-2026 a supporto delle aziende del nostro Paese fortemente orientate all’export - ha dichiarato Nazzarena Franco - Rho rappresenta un’infrastruttura strategica per le Pmi dell’area tra Milano e Varese, tra le più dinamiche e votate all’export del Paese: da qui le imprese hanno accesso al nostro network mondiale di 220 destinazioni".

L'investimento sul centro di via Ludovico Ariosto è stato di 17 milioni di euro, l'impianto è dotato di un sorter logistico in grado smistare e selezionare 3000 pezzi l'ora. Sono state installate 88 colonnine per la ricarica dei mezzi che si occupano del ritiro e della consegna delle merci.