Ecco il quadrilatero dei tir: semaforo verde dalla Regione per la maxi logistica in Martesana Tra Melzo, Vignate, Pioltello e Segrate il ‘retroporto di Genova’ in un’area ricca di infrastrutture. Già presente l’hub Sogemar-Contship, uno dei poli di interscambio ferro gomma più grandi d’Europa