L’inarrestabile corsa dei pagamenti digitali, superati i contanti: cosa dice lo studio del Politecnico sulle nostre abitudini

Milano, 13 marzo 2025 – Come effettuano i loro pagamenti gli italiani? Come stanno cambiando le abitudini nel nostro Paese? Qual è il peso dei pagamenti in contante? A queste (e a tante altre) domande ha dato risposta uno studio che ha il suo cuore a Milano. Stiamo parlando della ricerca condotta dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, secondo la quale, nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato il contante in Italia.

Crescita dei pagamenti digitali

Stando a quanto emerso, 481 miliardi di euro sono transati con questa modalità (con una crescita del 8,5% rispetto all'anno precedente), pari al 43% dei consumi complessivi. In base alla ricerca del Politecnico di Milano, il contante scende al 41% dei consumi degli italiani. E la restante parte? Viene pagata tramite bonifici, addebiti in conto corrente e assegni.

Nuove tendenze nei pagamenti

In base ai dati dello studio dell’ateneo milanese i pagamenti innovativi (tramite cellulare e 'wearable') raggiungono i 56,7 miliardi di euro, in crescita del 53% e pari al 12% del transato con strumenti digitali. Il Buy Now Pay Later (Bnpl) continua la sua espansione per un totale di 6,8 miliardi di euro (+46% rispetto al 2023). Il numero di Pos in Italia ha raggiunto i 3,5 milioni, con una crescita significativa delle soluzioni Software Pos (152mila unità installate, contro le meno di 40mila del 2023).

I dati analizzati dalla ricerca

L'Osservatorio Innovative Payments studia e analizza tutte le modalità di pagamento e le relative opportunità: dai pagamenti con smartphone e wearable a quelli effettuati tramite oggetti connessi e assistenti vocali, fino ai pagamenti biometrici e alle Central Bank Digital Currency (CBDC).