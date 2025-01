Metalmeccanici, sciopero e presidio davanti alla sede di Assolombarda

Milano, 15 gennaio 2025 – Metalmeccanici, sciopero regionale di quattro ore e presidio di fronte alla sede di Assolombarda.

Dopo gli scioperi e le manifestazioni di metà dicembre, oggi nuove agitazioni e manifestazioni in tutta Italia per sbloccare il rinnovo del contratto del settore metalmeccanico.

Sciopero e presidio

In Lombardia l'astensione proclamata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm è stata di 4 ore, con i sindacati che definiscono la posizione di Federmeccanica-Assistal come "inaccettabile". A Milano è stato organizzato un presidio di fronte alla sede di Assolombarda, l'associazione delle imprese industriali delle province di Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza, che secondo i sindacati "rappresenta la posizione più rigida e oltranzista".

Sciopero regionale dei metalmeccanici con presidio davanti alla sede di Assolombarda Milano

Le richieste dei sindacati

Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di lavoratori: tra slogan che hanno chiesto più volte il rinnovo del contratto nazionale, sono anche stati accesi alcuni fumogeni. Secondo Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm la Lombardia è cruciale "perché da sola rappresenta il 40% della struttura industriale italiana", mentre i delegati ricordano come sia stata "respinta la richiesta di aumento di 280 euro" e non vi siano "aumenti definiti nel contratto nazionale, ma solo legati all'andamento inflattivo". Secondo i sindacati, inoltre, non vi sarebbe "disponibilità a regolare l'utilizzo dei contratti precari attraverso l'intesa nazionale" e a "ridurre l'orario di lavoro e a regolamentare lo smart working".