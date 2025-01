Lae, 50 anni e un nuova sede a Besozzo: assunti 30 dipendenti

Besozzo (Varese) – Un compleanno da celebrare e una sede da inaugurare: festa doppia nel nuovissimo stabilimento di Lae Srl a Besozzo. Qui si è spostato da pochi mesi il quartier generale dell’azienda, che in precedenza operava a Caravate.

Una realtà storica, nata nel 1973. Il taglio del nastro ufficiale del nuovo sito è stato quindi anche il momento per ricordare i cinquant’anni di attività sul territorio. Ad accogliere dipendenti e ospiti l’amministratore delegato Dino Di Lucrezia, che ha illustrato la scelta del trasloco nella nuova sede, che ha una superficie di 25mila metri quadri. “Questo è stato il nuovo passo, dove cominciamo una nuova era, con nuovi mercati. Cerchiamo una nuova sfida: ci crediamo nel futuro”. All’investimento negli spazi Lae Srl ha affiancato infatti anche quello sul personale: con il trasferimento a Besozzo sono stati assunti una trentina di nuovi addetti, portando il totale dei dipendenti a 130 circa.

L’azienda è uno dei più importanti produttori mondiali di griglie per ventilatori industriali, utilizzate in diversi campi, in particolare per condizionamento, refrigerazione, riscaldamento e zootecnia. Prodotti che spaziano dalle griglie di piccole dimensioni per i computer fino a quelle di oltre un metro di diametro. Lae Srl commercia con l’Italia e con l’estero, con esportazioni in tutto il mondo. Presenti alla serata anche il sindaco Coghetto e i presidenti di Provincia (Magrini) e Camera di Commercio (Vitiello), che hanno parlato di un segnale positivo in un momento difficile per l’economia del territorio, come dimostrano i diversi casi di crisi aperte, a partire dalla Beko.