Linate, inaugurato Hangar X: nuovo spazio all’avanguardia per i voli privati

Milano – Sea Prime, società del gruppo Sea che con il brand 'Milano Prime' è uno dei principali operatori di business aviation (voli privati) in Italia e in Europa, e Sirio hanno inaugurato oggi, presso l'aeroporto di Milano Linate Prime, un nuovo hangar all'avanguardia.

Lo spazio, denominato Hangar X, rappresenta un importante traguardo di crescita infrastrutturale per Sea Prime e Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. Il nuovo Hangar X, che vanta una superficie di 4.700 metri quadrati ed è l'11esimo hangar dell'aeroporto di Milano Linate Prime, permette di raggiungere i 30.000 m² di spazi hangar dedicati a Linate Prime e di incrementare quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 metri quadri. Hangar X è stato progettato da One Works e costruito nell'arco di dodici mesi dall'impresa Di Vincenzo Dino C., sotto la supervisione del team di progettazione e sviluppo infrastrutture del gruppo Sea.

Questo nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation. "Oggi inauguriamo uno spazio innovativo che permetterà di intercettare nuovi segmenti di mercato nella manutenzione aeronautica, un'ulteriore dimostrazione che questo settore sa guardare al futuro e anticipare le esigenze degli operatori – afferma il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma -. Non di secondaria importanza sono, inoltre, le ricadute economiche e di sviluppo: l'hangar consente all'attività di business aviation di Milano Linate Prime di acquisire maggior valore e di generare occupazione e un giro d'affari per l'intero territorio, aumentando la crescita competitiva del comparto a livello mondiale".