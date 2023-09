Spesa sempre più cara, con le ricette della tradizione lombarda mangi bene e spendi meno. Ecco i trucchi e i piatti

Milano, 15 settembre 2023 – Mettere insieme il pranzo con la cena risparmiando senza rinunciare a un buon piatto è possibile anche in tempi di inflazione e di conseguente spesa alimentare sempre più cara.

La ricetta viene dalla Coldiretti partendo dalla salata costatazione che l'inflazione sui generi alimentari in Lombardia si è attestata al +11% nei primi sette mesi del 2023.

Tradizione povera ma buona

E allora? Secondo Coldiretti Lombardia le ricette della tradizione contadina, con il riutilizzo degli avanzi o di ingredienti di base, possono rappresentare per le famiglie un'opportunità per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

Piatti, preparati dai cuochi contadini di Terranostra Campagna Amica, che sono stati messi in mostra in occasione dell'assemblea elettiva di oggi a Milano.

L’inflazione in Lombardia

A livello provinciale - precisa la Coldiretti Lombardia - il territorio dove l'inflazione si fa più sent ire è quello di Lodi (+13,05%), seguito da Mantova (+12,35%), Pavia (+11,87), Cremona (+11,68%), Varese (+11,55%), Lecco (+11,50%), Milano (+11,41%), Como (11,37%), Bergamo (+9,61%) e Brescia (+9,54%).

I piatti semplici e gustosi

Tra i piatti proposti ci sono delle crocchette di patate riprendendo del purè avanzato, oppure una cocotte di bucce di zucca e patate al Tremosine, senza dimenticare la polenta che può essere fritta e arricchita con pezzi di formaggio.

Come primo piatto è possibile anche preparare dei ravioli fatti in casa con ripieno di manzo recuperato dal brodo o degli gnocchi di pane raffermo con burro e salvia, trasformare l’eccesso di risotto allo zafferano in un riso al salto o riutilizzare patate e formaggi avanzati per i Taroz, piatto tipico della Valtellina.

Ci sono poi i mondeghili, polpette della tradizione lombarda, composti con pane, carne e formaggio avanzati. Per concludere in dolcezza si può scegliere tra una torta di pane avanzato, una torta di marmellata con bucce d’anguria salvate o la miascia, dolce tipico della zona di Como fatto con pane raffermo e frutta, che rientra anche nei prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia.

Piccoli trucchi

La tradizione rurale, sottolinea ancora la Coldiretti regionale, insegna a usare come ingredienti anche quelle parti della preparazione dei cibi che solitamente si gettano. L'acqua della pasta, per esempio, è arricchita dagli amidi e dalle proteine del grano. Si può dunque conservare in frigo per usarla come base per il brodo per risotti, carni, verdure in padella. O i brodi di carne o pesce, ricchi di proteine, che possono essere congelati e utilizzati per cotture successive o per minestre.