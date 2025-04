L’icosaedro esposto all’Expo 2025: Cassano brilla a Osaka con la forma ispirata alle intuizioni di Leonardo da Vinci

Cassano d’Adda (Milano) – L’Expo 2025 di Osaka, dal 13 aprile al 13 ottobre, celebra il genio e la creatività italiana grazie all’icosaedro realizzato da Eurostands by Mitograff, un’azienda con sede a Cambiago guidata dal cassanese Andrea Zappa. L’opera, voluta dalla Fondazione Altagamma, rappresenta i marchi italiani nel mondo e simboleggia l’eccellenza dei distretti industriali italiani sul palcoscenico globale. La forma unica dell’icosaedro, ispirata alle intuizioni di Leonardo da Vinci, consiste in venti facce triangolari che racchiudono lo spazio dell’installazione.

Sei di queste superfici svelano al pubblico la straordinaria varietà della manifattura italiana, presentando le immagini di 120 brand che rappresentano i saperi, le competenze, le conoscenze diffuse su tutto il territorio che hanno preso forma di distretto industriale elevando l’artigianalità e le arti dell’ospitalità a modello imprenditoriale e industriale. Grazie all’icosaedro dell’azienda di Cambiago l’Italia brilla a Osaka ribadendo il suo ruolo di protagonista nell’arena internazionale. L’opera che ha già suscitato grande apprezzamento, è vissuta come valore aggiunto alla rinascita per Eurostands by Mitograff, un’azienda con 70 anni di storia, ora impegnata in un rinnovamento guidato da gennaio 2024 dal 44enne Andrea Zappa, già amministratore delegato della Mitograff di Cassano d’Adda.

“Le facce simmetriche dell’icosaedro rappresentano un principio armonico che unisce scienza, arte e spiritualità in una visione unitaria del cosmo”, ha così spiegato la Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa, promuovendo nel mondo lo stile di vita italiano, la Fondazione si affida a questa innovazione per testimoniare il valore dell’alta manifattura, design e creatività del mady in Italy. L’orgoglio per questa creazione è stato condiviso anche dal sindaco di Cassano d’Adda, Fabio Colombo che plaude suo concittadino imprenditore: “Il Made in Italy è da sempre sinonimo di eccellenza, creatività e qualità. Questo straordinario progetto unisce tradizione e innovazione, dimostrando come passione, competenza e visione possano diventare una risorsa di valore per il territorio e oltre. Grazie a persone come lui, l’Italia continua a distinguersi nel mondo. È grazie a persone come lui che l’Italia porta avanti con il saper fare unico e inimitabile”.