Eurovita: via libera al salvataggio dalle grandi compagnie. Ecco quando si potranno riscattare le polizze

Millano – Le maggiori compagnie assicurative italiane hanno aderito all'operazione di salvataggio di Eurovita. Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e UnipolSai si sono accordate per creare una nuova società che acquisterà Eurovita per una cifra simbolica intestandosi i 15 miliardi di polizze stipulate da 353mila clienti della società.

L’operazione ha ricevuto il via libera da parte dell’Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni): “L’istituto prende atto dell'intesa raggiunta da cinque grandi compagnie assicurative e da 25 banche per risolvere la crisi di Eurovita. Sulla base dell'accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie".

L'Ivass ha quindi disposto la proroga fino al 31 ottobre della sospensione dei riscatti delle polizze da parte dei clienti ”per consentire l'ordinato trasferimento delle polizze. Copre il periodo fino al 31 ottobre 2023, per tenere prudenzialmente conto dei possibili tempi tecnici richiesti dalla realizzazione del trasferimento stesso".

Eurovita è una compagnia assicurativa operante dal 1992 specializzata in polizze sulla vita, controllata dal fondo di private equity inglese Cinven, finita a marzo in amministrazione straordinaria a causa di una crisi finanziaria che ha reso l'azienda non più potenzialmente in grado di far fronte ai suoi impegni. Per rimettere in sesto i conti, Eurovita avrebbe dovuto effettuare un aumento di capitale di circa 200 milioni di euro, ma il fondo proprietario Cinven, non aveva effettuato l’operazione. Di conseguenza, le autorità di controllo e il ministero delle Imprese e del Made in Italy avevano deciso di commissariare la compagnia, affidandola ad Alessandro Santoliquido, per evitare il rischio di distruzione patrimoniale.

A essere coinvolti sono oltre 353mila piccoli risparmiatori, che avevano sottoscritto circa 413mila polizze vita, per un importo di circa 15 miliardi di euro.