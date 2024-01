EasyJet, nuovi voli da Milano Malpensa: destinazione Creta e Gran Canaria. Ecco quando

Milano, 23 gennaio 2024 – Novità da EasyJet, la compagnia aerea amplia la propria offerta da e per l'Italia con quattro nuovi collegamenti operativi nei prossimi mesi.

Il 24 e il 29 giugno, si legge in una nota, inizieranno i voli diretti tra gli scali di Napoli e Milano Malpensa e l'aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato.

Con l’avvio delle operazioni da Milano e Napoli verso l’aeroporto di Sitia si rafforza l’offerta di easyJet verso l’isola di Creta, che, per la prima volta in assoluto, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. A partire dall’estate, infatti, da Malpensa si potrà volare con easyJet verso tutti e tre gli scali dell’isola – La Canea, Heraklion e Sitia –, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli.

Ma non è finita: il prossimo 31 marzo, infatti, easyJet inaugurerà i collegamenti tra l’aeroporto di Malpensa e Gran Canaria, l’isola spagnola immersa nell’Oceano Atlantico. Per raggiungere questa destinazione – già collegata anche con l’Aeroporto Internazionale di Napoli dallo scorso anno – easyJet offrirà un volo settimanale, disponibile ogni domenica.

Mentre, il 4 maggio, diventerà operativo un nuovo collegamento da Bari a Ginevra.