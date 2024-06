Case di lusso a Milano, cresce l’offerta: +52% rispetto al 2019. Ma la domanda è altalenante

Milano, 20 giugno 2024 – Cresce l’offerta di immobili di lusso a Milano: gli annunci totali alla fine del 2023 sono oltre 4.900, +26% rispetto alla fine del 2022 e +52% rispetto a inizio 2019. È quanto si evince dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com e Coldwell Banker Italy.

Non solo ci sono più case di pregio sul mercato, ma i tempi per venderle si sono più che dimezzati rispetto al 2019. Il Time to sell, ovvero il tempo medio di uscita dal mercato di un annuncio, si è assestato sui 2,6 mesi, contro i 3,5 necessari nel 2022 e i 6,5 del 2019. Anche il Time on market, vale a dire l’età media degli annunci ancora presenti sul portale, si è accorciato rispetto al periodo pre-Covid, passando dai quasi 9 mesi ai 5,5 odierni, ma il dato è leggermente più alto rispetto a quello del 2022, pari a 5,3 mesi.

Milano si conferma la città italiana con il più alto valore dello stock di immobili di lusso in offerta, pari a 7,35 miliardi di euro (+21% in un anno, +28% rispetto all’inizio del 2019), mentre la superficie complessiva è di 789.725 metri quadri. Tuttavia, nel confronto con cinque anni fa né il valore dello stock né la superficie hanno visto incrementi proporzionali al numero degli annunci. Un fenomeno che si spiega con l’ingresso sul mercato di case di minori dimensioni e a prezzi unitari più bassi rispetto ai semestri precedenti. In particolare la cresce la domanda di bilocali nelle zone centrali.

Per quanto riguarda il rapporto tra appartamenti e ville, i primi rappresentano quasi la totalità dell’offerta a Milano (99% circa), con le ville invece ferme intorno all’1% di tutto lo stock disponibile.

Ma a fronte dell’aumento dell’offerta, è cresciuta anche la domanda? Non proprio. Nel secondo semestre del 2023 la domanda di immobili di lusso a Milano risulta in calo del 10% rispetto all’inizio del 2019, e sono proprio gli ultimi sei mesi ad aver guidato la curva verso il basso, dopo che a fine 2022 il valore si era mantenuto leggermente in positivo (+1%). Il peso della domanda meneghina rispetto al mercato del lusso nazionale si attesta, a fine 2023, al 24%, in calo di 3 punti percentuali rispetto al primo semestre dello scorso anno.