Gestione della parità di genere: il gruppo Cap ottiene la certificazione

Milano, 18 gennaio 2024 – Un traguardo che dimostra l’attenzione al benessere del personale. Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha ottenuto la certificazione UNI PDR 125:2022 che conferma lo sforzo fatto nel nell'obiettivo di creare ambienti di lavoro inclusivi, paritari e che rispettino le diversità.

L’impegno dell’azienda

"Si tratta di un riconoscimento molto importante per un'azienda come la nostra, totalmente pubblica e che opera in un servizio essenziale per la vita di tutti i cittadini, come quello della gestione dell'acqua – spiega Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap – Questa certificazione si inserisce all'interno di un percorso intrapreso da lungo tempo, che solo nell'ultimo anno ha visto l'adozione di una politica dedicata alla promozione dell'inclusività e delle pari opportunità e l'adesione al manifesto ‘Imprese per le persone e la società’ di UN Global Compact”.

Numerosi gli sforzi condotti per centrare l’obiettivo. “Siamo la prima società pubblica ad aver firmato un protocollo d'intesa con la consulta femminile di Milano per prevenire e combattere la violenza di genere sul luogo di lavoro. Attraverso l'algoritmo sviluppato per le gare d'appalto, promuoviamo l'inclusività e la parità di genere anche tra i nostri i partner commerciali e i nostri stakeholder”.

L'ottenimento della UNI PDR 125:2022, chiosa il dirigente, “non è certo la meta finale di questo percorso, ma una tappa importante verso un'organizzazione sempre più aperta e inclusiva e capace di rimuovere le discriminazioni e valorizzare le differenze".