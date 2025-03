Milano premia le sue Botteghe storiche: attive da oltre 50 anni e “anima della città”. L’elenco: quali sono

Milano, 24 marzo 2025 - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello questa mattina a Palazzo Marino – sede del Comune di Milano hanno premiato 24 botteghe storiche milanesi attive da oltre 50 anni in diversi settori, dalle gelaterie alle gioiellerie, dai pastifici alle pasticcerie fino a trattorie, pelletterie, barberie e valigerie.

Assessora Cappello: “Botteghe storiche sono l’anima dei quartieri”

Le botteghe storiche "hanno una doppia valenza - sottolinea l'assessora Cappello - sono importanti dal punto di vista economico perché il commercio milanese è prezioso, ma lo sono anche perché costituiscono l'anima dei quartieri e rappresentano, con la loro storia, un passaggio generazionale, che in un Paese come il nostro, dove la micro-imprenditoria ha difficoltà ad avvicinare i più giovani, sono una testimonianza fondamentale. È bello dunque per me poter celebrare oggi, attraverso questi riconoscimenti, il lavoro, la cura, la resistenza e il coraggio di chi le ha guidate e le guida, visto che queste attività sono lo specchio della nostra città, di come è cambiata, pur sapendo conservare i suoi gioielli nel tempo e ci raccontano l'evoluzione dei gusti, dei costumi dei milanesi ma anche dei tanti turisti che ogni anno di più affollano le nostre strade".

L’elenco delle Botteghe premiate: quali sono

Dal 2004 sono state riconosciute 626 botteghe storiche, comprese quelle premiate questa mattina. Di tutte queste botteghe, ne risultano attualmente attive circa 500 distribuite in tutti i nove Municipi, soprattutto nel Municipio 1.

Le Botteghe premiate nel corso della cerimonia di oggi a Palazzo Marino: