Borsa di Milano da record, miglior risultato degli ultimi 15 anni: ecco i titoli che sono andati meglio

Milano – La Borsa di Milano ha chiuso la seduta di oggi segnando un rialzo del +1,2%, con il Ftse Mib a 28.230,83 punti: era dal 2008, cioè dalla crisi finanziaria di Lehman Brothers, che piazza Affari non segnava un risultato del genere.

Da record anche il risultato del semestre: da inizio anno il Ftse Mib ha fatto registrare un progresso del 19%: è il miglior risultato a livello europeo. Dietro Milano si piazzano Madrid (+16,6%), Francoforte (+16%) e Parigi (+14,3%). Per quanto riguarda il Nasdaq di New York, con un +30% nei primi sei mesi del 2023 segna il miglior primo semestre addirittura dal 1983.

Il risultato di oggi a Milano è stato ottenuto grazie soprattutto ai titoli energetici, del comparto dell'automobile e i bancari. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 167 punti. Il rendimento del decennale italiano archivia la seduta al 4,06%, in calo di due punti base rispetto alla chiusura di giovedì 29 giugno.

Nel listino principale si mettono in mostra Iveco (+3,7%), Erg (+3,7%), dopo la cessione della centrale di Priolo e il perfezionamento di un parco solare in Spagna. Bene anche Prysmian (+3,4%) e Diasorin (+3%).

L'energia mostra i muscoli con Tenaris (+2,8%), Saipem (+2,6%) ed Eni (+2,3%). Nel comparto dell'automotive acquisti per Cnh (+2,1%) e Stellantis (+0,4%). Performance positiva anche per le banche. Avanzano Banco Bpm (+1,2%), Bper (+1%), Unicredit (+0,7%), Intesa (+0,6%) e Mps (+0,3%). Seduta in calo per Leonardo (-0,34%)