Bergamo, da Finlombarda 15 milioni per sostenere Vmc Mottini

Chiuduno (Bergamo), 22 ottobre 2024 – Una maxi operazione a sostegno del piano di sviluppo del Gruppo Decorluxe. È sostenuta da Finlombarda e Sace, che hanno concluso in queste ore un finanziamento da 15 milioni di euro a favore dell'azienda bergamasca Vmc Mottini, a capo del gruppo Decorluxe. Un’iniezione di capitale per sostenerne il piano di sviluppo nel settore delle confezioni di alta gamma per la cosmetica e la profumeria. Specializzata in lavorazioni superficiali di eccellenza come la verniciatura, la serigrafia, la tampografia, lo “sputtering” e la stampa a caldo e Uv, Vmc Mottini è stata fondata nel 1997 a Chiuduno, in provincia di Bergamo.

“Con questa operazione - spiega il presidente Andrea Mascetti - Finlombarda conferma il suo impegno a sostenere finanziariamente quelle aziende che avvalorano il primato dell'eccellenza lombarda e la capacità della nostra regione di essere competitiva sul mercato domestico e internazionale”. Il Gruppo Decorluxe, di cui oggi fanno parte le aziende Verbar Srl, Plast.Met Srl, Aurora Srl, Eurovercos Srl e Decor-style Srl, oltre a VMC Mottini Srl, è parte del portafoglio di Ethica Global Investments, veicolo di investimento promosso da Ethica Group.

L’operazione, con importo complessivo di 15 milioni di euro, è assistita in parte dalla Garanzia Futuro di Sace e consentirà all’azienda di investire in un piano di sviluppo per consolidare la propria leadership nel settore come gruppo cardine per le lavorazioni superficiali di alta gamma applicate a cosmetica, profumeria, skin care e beverage. “Con grande soddisfazione - afferma il direttore finanziario del gruppo Erika Besozzi - abbiamo lavorato a fianco di Finlombarda, che ha creduto nel nostro ambizioso progetto di crescita che coinvolge 6 aziende lombarde, supportandoci con grande professionalità e velocità. Le risorse erogate ci permetteranno di cogliere le opportunità di un mercato in grande fermento”.