Caro affitti a Milano: in 18 mesi canoni in aumento del 3,5%. Studenti e turisti spingono i prezzi

Affitti: aumenta il canone (foto di archivio)

Milano, 8 marzo 2023 – Casa, carissima casa. Ormai è noto, comprare o prendere in affitto un appartamento a Milano costa sempre di più. E anzi, le cose sono collegate: l’aumento del prezzo del mattone insieme all’incremento del costo dei mutui, registrati nel 2022, rendendo più difficile l’acquisto, stanno spingendo sempre più persone verso la locazione. Il risultato? Aumentano anche i canoni d’affitto. Uno scenario col costante segno più che è stato descritto nel Rapporto “La casa in locazione in Italia e in Europa - Focus Milano e Lombardia” presentato oggi a Milano da Scenari Immobiliari e Abitare Co. nel corso del “Forum locazione – tra mercato e società”. Crescono i contratti di affitto Nel 2022 si stimano 73.800 nuovi contratti di locazione, il 7% in più sul 2021 e il 25% sul 2019. Le abitazioni con nuovi contratti di locazione rappresentano poco più del 21% delle quasi 345.000 potenzialmente disponibili, per un monte canone annuale complessivo di più di 845 milioni di euro e una superficie di circa cinque milioni di metri quadrati. La superficie media delle unità abitative locate è pari a poco più di 67 mq con un canone medio mensile di circa 1.000 euro, che per un monolocale e un trilocale di...