Dantebus, oltre 60.000 opere per i concorsi internazionali. E l’annuncio dei vincitori diventa un cortometraggio

Milano – Giovedì 29 maggio 2025 alle ore 19, il canale YouTube di Dantebus ospiterà in diretta la premiazione dei Concorsi Internazionali Dantebus. Un’edizione straordinaria che affida l’annuncio dei vincitori a un cortometraggio dal titolo “Lo Spartito Magico”, tratto dall’omonima opera di Sergio Cirillo e prodotta da Dantebus.

Le opere raccolte

Quest’anno Dantebus ha aperto i suoi concorsi anche a partecipanti del Regno Unito e degli Stati Uniti, raccogliendo oltre 60.000 opere: 7.660 racconti, 16.693 poesie, 15.283 dipinti e 17.144 fotografie. Temi forti e attuali — dall’amore alla maternità, dalla salute mentale alla guerra, fino alla condizione femminile e al rapporto con la natura — si intrecciano in un’unica narrazione corale che trova nella lirica una voce nuova e potente.

“In questi dieci mesi di durata del concorso – spiega Andrea Rosario Fusco, fondatore di Dantebus – ci sono arrivate anche 400 opere in un giorno e ad oggi ne abbiamo totalizzate 60.000. Dalla sua nascita nel 2018, Dantebus si è affermata come piattaforma d’eccellenza per la valorizzazione dell’arte contemporanea in ogni sua forma, ma è diventata anche altro: casa editrice e galleria d’arte in ben due città, Roma e Firenze. E in più da quest’anno l’offerta editoriale è bilingue per promuovere autori e artisti anche all’estero”.

Durante la premiazione, verranno annunciati i tre vincitori per ciascuna delle quattro categorie in gara, scelti attraverso una doppia votazione: una giuria tecnica interna alla Casa Editrice Dantebus e una giuria popolare tramite i social network. I premi in palio sono di 500 euro per i primi classificati, 200 euro per i secondi e 100 euro per i terzi.

I concorsi in programma, giunti ormai a una maturità consolidata, sono il Premio Nazionale di Poesia “Dantebus”, il Premio Internazionale di Fotografia “Fotogrammi”, il Premio Internazionale di Pittura e Arte Digitale “Dantebus Bazart” e il Premio Nazionale di Racconti e Favole “Dantebus”

La premiazione in uno short film

Nel cortometraggio, gli attori percorrono le strade di Napoli e i suggestivi cunicoli della Galleria Borbonica, passando per le Gallerie Dantebus (di Firenze e Roma), annunciando i vincitori e restituendo nuova vita alle opere premiate. “Con questa edizione realizziamo il nostro sogno – continua Fusco – unire tutte le arti in un’unica storia. Lo Spartito Magico è più di un film: è un tributo alla bellezza e alla creatività, con la musica del maestro Cirillo a fare da filo conduttore. Ogni scena alterna l’intensità dello spettacolo lirico, prodotto da Dantebus e andato in scena nella nostra Galleria di Firenze, con immagini autentiche girate a Napoli. È un omaggio ai vincitori, ma anche un messaggio universale: l’arte può parlare a tutti.”