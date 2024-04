Cuori in azione, la Croce Verde Sempione celebra i 115 anni

Milano, 24 aprile 2024 – Appuntamento con "Cuori in Azione" il 4 maggio 2024 presso la suggestiva Villa Scheibler, via Felice Orsini 21, dalle ore 10 alle 17. Una manifestazione organizzata in occasione del 115° anniversario della Croce Verde Sempione.

"Cuori in Azione" vuole essere un ponte tra passato, presente e futuro del volontariato, attraverso un'esplorazione visiva e interattiva dell'importanza di ogni singolo contributo al tessuto sociale e alla sicurezza collettiva.

Il cuore pulsante dell'evento sarà una mostra fotografica, che farà da specchio alle molteplici anime del volontariato, mettendo in luce, attraverso un viaggio emozionale, la doppia vita dei volontari: da cittadini comuni a eroi quotidiani.

L'obiettivo è mostrare che chiunque, indipendentemente dal proprio background, può diventare un pilastro di sostegno per la comunità.

Il filo rosso della giornata si dipanerà attraverso una serie di workshop formativi dedicati alla rianimazione cardiopolmonare e alla disostruzione delle vie aeree, sia per adulti che per bambini, mirati a diffondere conoscenze vitali all'interno della comunità. La partecipazione attiva è l'obiettivo: fornire strumenti pratici e teorici per fare la differenza nella vita di tutti i giorni (link di registrazione).

L'evento, oltre a essere un momento di formazione e sensibilizzazione, si configura come una preziosa occasione di networking e socializzazione tra le diverse associazioni di soccorso di Milano e dintorni, promuovendo così un senso di unità e condivisione di valori imprescindibili nel settore del soccorso sanitario.

“Per la Croce Verde Sempione, Cuori in Azione, non è solo una celebrazione, ma un impegno a lungo termine verso la promozione dell'importanza vitale del volontariato e del primo soccorso, un passo verso la costruzione di una comunità sempre più consapevole e preparata”, spiga Stefano Doddi, presidente dell’Associazione.

L'invito è esteso a tutti coloro che condividono la passione e il valore del servizio alla comunità, con il fine sia di partecipare attivamente a questa giornata di formazione, riflessione e celebrazione sia di continuare a tessere insieme la rete di solidarietà che da oltre un secolo rende più sicura e coesa la nostra società.

Il programma della giornata

MATTINA 10:00-12:00

Ore 10:00: Saluti iniziali e apertura mostra fotografica (che rimarrà visitabile per tutta la giornata)

(che rimarrà visitabile per tutta la giornata) Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Lezione “Disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardio polmonare adulta ” con esercitazione finale

” con esercitazione finale Ore 12:30 Aperitivo

POMERIGGIO 14:00 – 17:00

Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 Prima Lezione “Disostruzione delle vie aeree pediatrica e neonatale” con esercitazione finale

con esercitazione finale Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 Seconda Lezione “Disostruzione delle vie aeree pediatrica e neonatale” con esercitazione finale

con esercitazione finale Ore 17:30 Aperitivo e saluti finali

Per permettere l’organizzazione adeguata dei corsi è necessario iscriversi gratuitamente.