Milano, la stagione dell’amore del museo Bagatti Valsecchi: in programma Arisa e Ruggeri

ll tema dell'amore nelle sue svariate sfacciattature è il laitmotive della seconda edizione di Stasera al museo organizzata dal museo Bagatti Valsecchi. Un ricco palinsesto di serate musicali e spettacoli teatrali, con due ospiti d'eccezione Arisa ed Enrico Ruggeri. Diciannove appuntamenti da marzo a dicembre non solo nel salone d'onore, ma da quest'anno anche nel cortile del Palazzo Bagatti Valsecchi. Lo spunto deriva da un motto latino Ars Vox amoris inciso nelle pareti lignee del salone d'onore del museo. Musica, poesia, canto e teatro hanno guidato i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi nella realizzazione della suggestiva residenza di via Gesù. Il museo diventa inclusione per coinvolgere anche le giovani generazioni. Ideata dal Conservatore Antonio D’Amico, Stasera al Museo. Le voci degli amori vuole rendere la casa museo un luogo di cultura vivo, condividendo il piacere di stare insieme, come faceva un tempo la famiglia Bagatti Valsecchi, aprendo la dimora a ospiti e artisti. Apre questa edizione, mercoledì 29 marzo alle 19.30, Ippolita Baldini che, insieme a Francesca Porrini, presenterà un nuovo e inedito studio, prodotto proprio dal Museo Bagatti Valsecchi, su due donne che hanno cambiato la storia dell’umanità, Maria e Maddalena. Si prosegue il 12 aprile con Emanuele...