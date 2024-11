‘Visse d’arte, visse d’Amore aspettando Giacomo Puccini’, l’omaggio milanese al compositore nel centenario della scomparsa

Milano, 26 novembre 2024 – Sembra una lettura teatrale ma anche un programma radiofonico in diretta con il pubblico presente. Dall’idea di raccontare Giacomo Puccini attraverso la radio, unendo il centenario dalla scomparsa del compositore a quello della prima trasmissione radiofonica, nasce ‘Visse d’arte, visse d’Amore. Aspettando Giacomo Puccini’, uno spettacolo di e con Massimiliano Finazzer Flory che sarà in scena giovedì 28 novembre alle 18 nella sede degli Amici del Loggione - Via Silvio Pellico 6, Milano.

In collaborazione e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, l’attore e regista Finazzer Flory ripercorre tra i libretti delle opere e il debutto, gli insuccessi, gli incidenti, ma anche la modernità e il mito di Puccini fino ai viaggi in America, i trionfi, la malattia e la morte.

Massimiliano Finazzer Flory

In scena insieme al Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, al soprano Elisa Maffi e al pianoforte Asako Watanabe, il repertorio che verrà eseguito: dall’Edgar - Addio mio dolce amor; da La Bohème - Si, mi chiamano Mimì; Madama Butterfly - Quanto cielo, quanto mar e il Coro a bocca chiusa; da Tosca - Vissi d'arte; direttore Filippo Dadone. Introduce la serata: Pierluigi Ledda, direttore dell’Archivio Storico Ricordi.

Ingresso gratuito, per informazioni telefonare: 328.4350225