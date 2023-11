Sfera Ebbasta in concerto gratis a Milano: quando e chi sono gli ospiti

Sferba Ebbasta sarà protagonista a sorpresa di un concerto evento gratis a Milano. Ad annunciarlo sono stati Vivo Concerti e Thaurus, che organizzano l'evento. Un evento che sarà a ingresso gratuito e che si chiama "$€ Special Night'.

Cosa succederà durante questa serata? Sfera Ebbasta sarà il protagonista principale e probabilmente la sua performance avrà l'obiettivo di lanciare il nuovo album in uscita entro breve.

L'evento sarà a ingresso gratuito e quindi come si potrà partecipare? Per garantirsi un posto nella serata era necessario prenotarlo su internet. Era, perché è già tutto esaurito. La "$€ Special Night' si svolgerà lunedì 13 novembre dalle 21. La location è capiente, ovvero quella dell'Allianz Cloud di Milano. Un annuncio con uno scarso preavviso, quindi, che proprio per questo motivo ha suscitato qualche polemica tra i fan.

L'evento di lunedì 13 novembre avrà come protagonista principale del trapper di Cinisello Balsamo, ma Sfera Ebbasta non sarà l'unico artista in scena. La "$€ Special Night' vedrà succedersi sul palco anche Dj Shablo e Finesse, che saranno protagonisti di due dj set.

Nei giorni scorsi si è svolto a Milano un altro concerto a sorpresa, ovvero quello dei Green Day ai Magazzini Generali. Un concerto che però, a differenza di quello di Sfera Ebbasta, è stato riservato a pochi intimi: solo 900 spettatori. Che peraltro hanno dovuto pagare oltre 100 euro a biglietto.