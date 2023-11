Green Day ai Magazzini Generali di Milano: prezzi da capogiro e biglietti esauriti in pochi secondi

Cercare di assistere al concerto dei Green Day ai Magazzini Generali di Milano? Impossibile. Un po' per l'esiguo numero di posti disponibili - la location è decisamente piccola per una band di caratura mondiale come questa - e un po' per il costo del biglietto. Decisamente non alla portata di chiunque. E così ecco che i biglietti sono andati esauriti praticamente subito. La vendita stamattina è stata aperta dalle 10 e dalle 10 su alcune piattaforme i tagliandi risultavano già non più acquistabili perché esauriti.

Il concerto di domani sera di Billie Joe Armstrong e soci è stato destinato a far discutere sin dal giorno dell'annuncio. Ovvero ieri. Un concerto di una band che ha fatto la storia della musica mondiale annunciato solo due giorni prima dell'inizio già di per sè è surreale. Se poi ci aggiungiamo che il costo del biglietto d'ingresso è stato di 98 euro più i diritti di prevendita, ovvero un totale di 104 euro, ecco servita la possibilità di polemica.

"Con così poco anticipo vengono esclusi tutti i fan che non vivono a Milano" hanno attaccato alcuni supporter della band sui social network. "Come si può organizzare un concerto in una location così piccola? E' uno show per pochi eletti" hanno tuonato altri.

E in effetti gli eletti che assisteranno al concerto dei Green Day di domani ai Magazzini Generali di Milano saranno veramente pochi. Purtroppo. I fan però potranno rifarsi a giugno, quando la band suonerà all'ippodromo La Maura per gli I-Days.