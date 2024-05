Bicocca Music Festival, i Santi Francesi incantano il pubblico

Dopo Gaia e i Santi Francesi, tocca a un altro nome noto debuttare all'Università Bicocca di Milano per il Bicocca Music Festival. Questa sera è la volta di Ghemon, artista e performer poliedrico che propone alle 21 nell'aula magna di piazza dell'Ateneo Nuovo il suo nuovo spettacolo, che è ormai un vero successo in tutta Italia, di stand up comedy 'Una cosetta così'.

Una rassegna, quella all'Università Bicocca, che sta regalando momenti memorabili al pubblico di studenti e non che la sta frequentando. Basti pensare alla chiacchierata del giornalista Andrea Laffranchi con Alessandro De Santis e Mario Francese ovvero i Santi Francesi. Chiacchierata nella quale il duo di Ivrea si è raccontato parlando della propria - a tratti quasi insana - passione per i Twenty One Pilots, della musica emergente da tenere d'occhio, del confronto fra "Team Taylor Swift" e "Team Billie Eilish" e di come nasce una produzione dei Santi Francesi e di quanto ultimamente la Fisica stia influendo sul loro modo di comporre canzoni.

Concludendo poi con una performance da brividi tastiera e voce in cui il duo ha proposto anche le hit 'Occhi tristi' e 'L'amore in bocca'.

Una serata nella quale i due artisti non si sono sottratti al fuoco di fila delle domande, ma nella quale sono stati proposti anche numerosi temi di riflessione che vanno al di là della "semplice" esibizione musicale.

Stasera tocca a Ghemon e di certo non sarà soltanto 'Una cosetta così'.