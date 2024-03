Samuele Bersani si concede il bis a Milano: doppia data al Teatro Arcimboldi

Milano – Il successo del progetto con Orchestra di Samuele Bersani prosegue travolgente e dopo il sold out nelle due date a Bologna, quello a Torino e a Milano, a grande richiesta l’artista raddoppia al TAM Teatro Arcimboldi. Samuele Bersani l’Orchestra Indoor 2024, sarà così a Milano il 2 e il 20 aprile 2024.

I successi di Bersani avranno una nuova veste, impreziositi dagli elementi di una grande ensemble sinfonica che dialogheranno incessantemente in armonia con gli strumenti e i musicisti della sua band storica. In una lettura originale, con arrangiamenti inediti, Bersani interpreterà una scaletta che coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio: dalle grandi hit ai brani più ricercati e meno eseguiti live in questi anni, fino alle canzoni del suo ultimo album “Cinema Samuele” (premiato con la Targa Tenco, la quinta pel’artista).