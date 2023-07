Pinguini Tattici Nucleari, concerto a San Siro: scaletta, orari, come arrivare e dove parcheggiare

Milano, 10 luglio 2023 – Il conto alla rovescia è partito: i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto a Milano San Siro l’11 e il 12 luglio. Si tratta di due date che fanno parte del tour estivo 2023 della band.

Il gruppo si è formato nel 2010 ed è legato al territorio bergamasco. Tutto è partito da Riccardo Zanotti, classe 1994, frontman, autore e ideatore del progetto. Insieme a lui ci sono: - alle tastiere Elio Biffi - alla chitarra Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini - al basso Simone Pagani - alla batteria Matteo Locati. La denominazione della band è inconsueta. In base a quello che hanno raccontato i membri del gruppo, il nome di Pinguini Tattici Nucleari deriverebbe da quello di una birra scozzese, Tactical Nuclear Penguin, ritenuta una delle più alcoliche al mondo.

Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda le due serate live a Milano: orari, come raggiungere lo stadio, dove parcheggiare e la possibile scaletta del concerto.

L’11 e il 12 luglio, lo spettacolo inizierà alle 21. Il consiglio è comunque di arrivare con largo anticipo allo stadio in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e il controllo dei biglietti.

Il concerto previsto allo Stadio San Siro l’11 luglio è andato sold out in meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, un vero e proprio record. Ma non ci sono più biglietti disponibili neppure per la data del 12 luglio. E’ comunque ancora possibile fare il cambio di nominativo fino a oggi, per cui chi dovesse trovare qualcuno che volesse cedere i propri ingressi ha ancora una possibilità di partecipare alla serata.

METROPOLITANE – Si può arrivare a San Siro prendendo la metropolitana M5 Lilla (fermata San Siro Stadio) o, in alternativa, con M1, linea rossa (fermata Lotto). Da qui si dovrà proseguire per un percorso a piedi per viale Caprilli fino a che non si arriva allo Stadio.

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico. M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa. M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa. Chiudono invece al solito orario: le linee M2 e M3; le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho. Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

AUTOBUS E TRAM – Gli autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum). In occasione dei concerti, gli orari delle metropolitane vengono prolungati.

AUTO – Per chi arriva in auto da fuori Milano, a San Siro ci sono i parcheggi A, B e H che si possono prenotare on line, mentre la sosta presso i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport è acquistabile direttamente in loco (i prezzi variano dai 24 ai 30 euro per tutta la serata).

Poco distante da San Siro, è possibile lasciare l’auto nel parcheggio di Lampugnano, che è aperto fino alle 2. In occasione del concerto, è attivo un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Al parcheggio le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò. Allo stadio, le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio.

Per ragioni di sicurezza, a San Siro, non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Quali brani canteranno i Pinguini Tattici Nucleari, a San Siro? Nessuna certezza sulla scaletta, ma sicuramente ci saranno i brani di successo più conosciuti e storici e quelli più freschi della band. Ecco un’ipotesi:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Rubami la notte

Ricordi

Stage Diving

Hikikomori

Hold On

Zen

Cena di classe