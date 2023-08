Parigi, Il Giorno in una foto-simbolo della Dolce vita e del Made in Italy anni ‘60

Milano, 23 agosto 2023 – C’è un’immagine de “Il Giorno” a rappresentare l’Italia e l’Alta moda a Parigi.

Nella capitale francese grandi manifesti sparsi per la città, anche in metropolitana, invitano turisti e residenti a visitare la mostra di Frank Horvat ‘Parigi, il Mondo, la Moda’, reporter e fotografo di moda, morto il 21 ottobre 2020.

L’immagine è talmente bella ed emblematica dell’Italia, della moda e degli anni ‘60 da essere stata selezionata tra gli scatti più accattivanti ed attrattivi utilizzati per la campagna pubblicitaria dell’esposizione al Jeu de Paume, sia coi manifesti sia comparendo nella selezione usata per il video di youtube.

Nella fotografia la fotomodella Deborah Dixon posa in piazza di Spagna, a Roma, per la celebre rivista di moda Harper’s Bazar. Ma il tocco di Frank Horvat sta proprio nell’uomo dal volto quasi celato, che, in primo piano, davanti a lei, legge una copia de Il Giorno dove è riportato in apertura un articolo sulle attrici favorite agli Oscar.

La foto del 1962 in cui il fotografo Frank Hovart ha 'immortalato' Il Giorno

Il nostro quotidiano, nato a Milano nel 1956, dunque, diventa fulcro dell’immagine, gli imprime attualità (lo scatto è del 1962), la collega inestricabilmente, col proprio nome Il Giorno, all’Italia (non distinguibile, altrimenti, dalla presenza di monumenti o altri riferimenti), al Made in Italy, alla ‘Dolce vita’ (l’omonimo celebre film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni è del 1960), alla mondanità, a Cinecittà e a Hollywood. Il Giorno, dunque, con la modella e gli abiti indossati, è protagonista della scena, di un’epoca.

La mostra di Frank Horvat

Quella di Parigi, con centosettanta stampe di fotografie, e settanta documenti d'archivio (pubblicazioni, riviste di moda, scritti, libri, provini) concentrati nei suoi primi 15 anni di carriera (1950-1965), è la più grande mostra dedicata al fotografo Frank Horvat dalla sua morte, avvenuta il 21 ottobre 2020.

La retrospettiva, realizzata a partire dagli archivi lasciati dal fotografo nella sua casa-studio a Boulogne-Billancourt, in Francia, è scritto nella presentazione dell’esposizione estessa, “fa luce sul contesto in cui queste immagini furono realizzate, in un momento in cui l'ascesa del prêt-à-porter e l'evoluzione dello status sociale delle donne modificarono profondamente i canoni del genere”.

La mostra, aperta fino al 17 settembre alla galleria nazionale Jeu de Paume di piazza della Concordia, a Parigi, è curata da Virginie Chardin, con il sostegno e il contributo dello Studio Frank Horvat, Boulogne-Billancourt, e di Fiammetta Horvat, figlia di Frank Horvat.