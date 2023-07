Eventi Festivaletteratura 2023, catalogo online e cartaceo

MANTOVA 28 luglio 2023 – Il programma virtuale completo del Festivaletteratura 2023 di Mantova esiste già ed è comodamente sfogliabile qui su Il Giorno.

Ma per per gli appassionati della prestigiosa kermesse, i collezionisti e chi ama avere in mano un libro cartaceo, con l’evento di mercoledì 26 luglio 2023 nel capoluogo è stato dato il via alla distribuzione dell’agognato volume cartaceo.

Si tratta di un vero e proprio libro tascabile di 240 pagine, con una copertina realizzata dall'illustratore Nicola Giorgio – che raccoglie il programma con tutti gli appuntamenti dell’edizione, insieme a una serie di contributi d’autore scritti appositamente per il catalogo che aiutano a capire meglio alcune delle trame, dei rimandi e delle assonanze che attraversano Festivaletteratura 2023.

In apertura troverete la riflessione della poetessa britannica Ruth Padel intorno all'idea di migrazione; a seguire, la ricostruzione dell'epopea dei romantici tedeschi da parte di Alberto Rollo; le considerazioni di Vincenzo Latronico sul rapporto tra letteratura e intelligenza artificiale; l'omaggio di Olga Campofreda ad alcune grandi “scrittrici dimenticate” del Novecento italiano e il racconto in prima persona di Andreea Simionel sui cortocircuiti tra scrittura e identità migranti.

Altri interventi permettono invece di approfondire formati ed esperienze che attraverseranno il Festival di settembre: Christian Elia ("Niente di più letterario della realtà. Dieci anni di Meglio di romanzo"), Ilaria Rodella ("Un museo senza museo"), i game designers We Are Muesli ("Giocare con Calvino") e il collettivo Radio Raheem ("Il suono della letteratura").

I soci Filofestival possono avere gratuitamente una copia del catalogo. Coloro che abitano nei comuni della Grande Mantova (Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Borgo Virgilio e Curtatone) potranno ritirare la propria copia presso la Libreria Coop Nautilus (Via Roma, 3, Mantova) nei normali orari di apertura, presso la sede di Filofestival in via Baldassarre Castiglioni 4, dal lunedì al venerdì (9.30-12.30 e 14.30-18), oppure, nei giorni della manifestazione, presso la libreria del Festival in Piazza Sordello.

A tutti gli altri soci e socie la copia verrà spedita direttamente a casa, purché tesserati entro il 31 luglio, in modo da garantire che i soci possano ricevere il catalogo in tempi utili. Chi si tessererà tra il 31 luglio e la data limite del 15 agosto, potrà ritirare di persona la propria copia presso i punti sopra indicati.

Per tutti gli altri il catalogo sarà in vendita al prezzo simbolico di 3 euro. Dal 31 luglio il catalogo sarà acquistabile sul sito www.librerie.coop (preordinabile già dal 26 luglio) e nelle librerie Coop di Mantova, Bologna (Ambasciatori e Zanichelli), Reggio Emilia (All'Arco) e Bussolengo, e presso la sede di Festivaletteratura negli orari indicati. Durante i giorni della manifestazione sarà in vendita a Mantova nella libreria del Festival in Piazza Sordello e nel Punto assistenza acquisto biglietti presso la Loggia del Grano in Via Spagnoli.