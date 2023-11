Interisti e fratelli Gallagher, sberleffo continuo: Noel risponde col gestaccio al lancio della sciarpa

Milano, 9 novembre 2023 – I fratelli Gallagher rischiano di perdere la fetta nerazzurra dei loro numerosi fan italiani. Dopo l’episodio di luglio, quando durante il concerto all’ippodromo Liam ringraziò i supporter del Milan per l’apprezzamento mostrato nei confronti del Manchester City (squadra del cuore dei fondatori degli Oasis), dopo il successo nella finale di Champions League, a desso è toccato a Noel regalare un altro dispiacere ai cuori che battono per l’Inter.

Il fotomontaggio di Marco Materazzi su Instagram e, a destra, Noel Gallagher

Il gesto

Siamo al termine del concerto dell’ex Oasis tenutosi ieri sera, mercoledì 8 novembre, al Forum di Assago. Un’esibizione di un’ora e mezza durante la quale Noel ha ripercorso i successi della sua carriera solista, eseguendo anche alcuni dei brani da lui cantati all’epoca della militanza nella band-simbolo, insieme ai Blur, del brit pop.

Dalle prime file piove un oggetto non identificato sul palcoscenico, mentre il chitarrista si sta recando nel backstage. La lancia un fan. È una sciarpa dell’Inter. Forse un gesto per “riavvicinare” il popolo del biscione e i fratelli Gallagher. Tentativo non riuscito. Noel – che il giorno prima ha assistito sulle tribune di San Siro, invitato dal club rossonero, alla vittoria del Milan sul Paris Saint Germain – non solo non prova nemmeno a raccoglierla, ma rifila un “bel” dito medio all’anonimo lanciatore.

La reazione

La tensione fra i Gallagher e i supporter dell’Inter, quindi, sembra rimanere alta. Lo conferma una storia pubblicata su Instagram da Marco Materazzi, idolo della tifoseria nerazzurra. Nell’immagine si vede un fotomontaggio artigianale in cui il volto di un pagliaccio sovrasta il busto di Noel Gallagher, ripreso proprio a San Siro durante il match fra Milan e PSG.