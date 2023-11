Al via la Milano Music Week 2023, da Angelina Mango a Elodie: tutti i concerti e gli eventi in programma

Al via lunedì 20 novembre la Milano Music Week, promossa e fortemente voluta da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, ASSOCONCERTI, ASSOMUSICA, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin.

Alle ore 12.00 aprirà ufficialmente Casa Milano Music Week (Torneria Tortona, via Tortona, 32), uno spazio interamente dedicato che diventa il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore per tutta la settimana. Ospita un bar e uno spazio di coworking con accesso libero. Nelle molte sale si tengono panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase tutti i giorni.

Tra gli eventi principali di lunedì 20 novembre, alle ore 17.15, il keynote dell’edizione "Il 2024 della musica italiana: previsioni e aspettative" che riunisce i promotori dell’edizione, con l’intervento del Governo tramite il Sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica Gianmarco Mazzi, per discutere le tendenze musicali in Italia e le possibili innovazioni e sfide da affrontare nei prossimi anni. A seguire, dalle ore 18.15, si terrà in Torneria Tortona la festa di apertura presentata dallo sponsor TicketOne, con il concerto di Angelina Mango e il dj set Rossella Essence (posti esauriti).

Gli eventi speciali connessi

Molte realtà hanno organizzato eventi speciali intorno alla Milano Music Week in tutta la città. Alcune label, studi di registrazione e aziende che ruotano intorno alla musica offrono l’opportunità di conoscerle più da vicino in questa settimana. Da lunedì alle ore 11.00 Quiet, Please! ha predisposto tre giorni di open day per svelare il lavoro svolto all’interno dello studio, il pubblico potrà anche assistere a una sessione di registrazione con l’artista IDRA; dalle ore 14.00 NEEDA presenta un evento open door, offrendo agli artisti indipendenti l’opportunità di condividere la propria musica e ottenere preziosi consigli dagli A&R; alle 18.00 INRI CLASSIC propone un raffinato showcase live con i nuovi ingressi del suo roster Giuseppe Califano, Vincenzo Adelini e Alessandra Toni e inaugura il nuovissimo creative studio dedicato alle performance live, lo spazio IN LIMBO, attivo presso il Compass4Studio nel quartiere Barona (via Bussola 4, Milano).

È visitabile “Ma ho fatto anche il cantautore – Francesco Guccini oltre il palco”, una mostra en plein air dedicata al grande cantautore organizzata da BMG, libera e accessibile a tutti 24 ore su 24, in via Dante a Milano.

Ogni giorno dalle 18.00 si terrà all’Oblio di Milano la rassegna musicale PULL THE TRIGGGER, l’aperitivo musicale targato TRIGGGER, per conoscerci e scoprire nuova musica fresca.

In tutte le sale italiane il 20, 21 e 22 novembre il film evento “DallAmeriCaruso. Il concerto perduto” diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music con le riprese integrali del famoso concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York del 1986.

Tanti i concerti per tutti i gusti, come Elodie al Mediolanum Forum di Assago, Will Butler con i Sister Square all’Arci Bellezza, il gruppo rock coreano Xdinary Heroes ai Magazzini Generali.

Tutto il programma è consultabile sul sito di Milano Music Week Per ogni evento sono indicate le modalità di prenotazione o di acquisto della prevendita.