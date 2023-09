Francesca Michielin nominata curatrice speciale della settima edizione di Milano Music Week

Manca meno di un mese al ritorno della settima edizione della Milano Music Week, in programma dal 20 al 26 novembre. Una settimana all'insegna di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali promossi e fortemente voluti dal Comune di Milano, ASSOMUSICA, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Cos’è la Music Week

La Milano Music Week negli anni si è contraddistinta per i suoi workshop formativi e panel che affrontano temi attuali e scenari futuri, ha ospitato centinaia di artisti italiani ed internazionali, ha collaborato con le realtà attive sul territorio, fino ad affermarsi come uno dei principali eventi a livello europeo che raduna tutta la filiera musicale: artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici.

Gli appuntamenti di quest’anno: da Ariete a Paola e Chiara

L'edizione di quest'anno si presenta rinnovata e sempre più ricca di contenuti sviluppati direttamente dalla Milano Music Week, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin. Tra gli artisti che incontreranno il pubblico in talk esclusivi firmati Milano Music Week ci saranno: Ariete, Paola&Chiara, Devendra Banhart e Neffa insieme a ELE A. Altri eventi confermati: Villabanks in conversazione con il Quartetto Indaco, la presentazione del nuovo libro di Stefano Senardi con Manuel Agnelli e Mauro Pagani.

Dove saranno gli eventi

Quasi tutti gli eventi si terranno in quello che sarà l’Headquarter della Milano Music Week, in via Tortona 32, che diventerà il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore che arrivano per l'occasione nel capoluogo lombardo da tutta Italia. Qui si svolgeranno da lunedì a venerdì i panel dedicati al music business e la maggior parte dei talk con gli artisti che cominceranno in orario aperitivo e saranno intervallati da dj set, showcase e tante altre iniziative. Mentre il weekend sarà dedicato ad incontri educational pensati per studenti, appassionati e chiunque voglia entrare nel mondo della musica.