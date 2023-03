Mr Rain, concerto-evento per il compleanno al Forum di Assago

Mr Rain

Milano – Il 18 novembre Mr.Rain chiuderà il suo Supereroi Tour al Forum di Assago. L'artista rivelazione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all'attivo quasi 800 milioni di stream, 14 platino e 5 oro, festeggerà il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte del 18 novembre, proprio sul palco del Forum.

In attesa del grande evento, Mr.Rain sarà live a partire dal 6 aprile nei club, tour già soldout da settimane (il 2 e 3 maggio sarà al Fabrique di Milano), mentre il 27 giugno partirà da Roma il tour estivo che lo porterà in giro per tutta l'Italia. Autore di hit come ‘Fiori di Chernoby’, ‘9.3’, ‘Meteoriti’ e ‘Ipernova’, Mr. Rain con ‘Supereroi’ ha conquistato il grande pubblico.

Di seguito tutte le date del tour nei club: 6 aprile Firenze, 14 aprile Bari, 19 aprile Padova, 26 aprile Venaria (Torino), 2 e 3 maggio Milano (Fabrique). Per il tour estivo invece il via il 27 giugno da Roma, poi 28 giugno Bologna, 4 luglio Cosenza, 6 luglio Marostica, 8 luglio Lignano Sabbiadoro, 11 luglio Brescia, 13 luglio Napoli, 14 luglio Molfetta, 16 luglio Gubbio, 18 luglio Roma, 20 luglio Alba, 28 luglio Rosolina, 3 agosto Lecce, 5 agosto Cattolica, 6 agosto Pescara, 8 agosto Cinquale, 9 agosto Follonica, 11 agosto Palermo, 12 agosto Catania, 17 agosto Alghero, 19 agosto Aosta, 22 agosto Macerata.