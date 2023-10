Morto Pier Fausto Bagatti Valsecchi: chi era e cosa ha fatto per Milano

Milano, 15 ottobre 2023 – Se ne è andato, a 94 anni, un gentiluomo. Tale non solo per le ascendenze nobiliari: Pier Fausto Bagatti Valsecchi, figlio di quel Pasino, con il quale decise di donare, per renderla accessibile al pubblico, la collezione di famiglia che rende il Museo (meglio Casa Museo) Bagatti Valsecchi, creato da Fausto e Giuseppe, così attraente da ammaliare persino il Nobel Orhan Pamuk.

Dal 1994 una Fondazione assicura l’integrità di questo gioiello milanese, i cui muri erano stati ceduti alla Regione Lombardia perché diventasse un polo culturale: «Erano amici l’allora Presidente della Regione, Piero Bassetti, e mio padre» ricorda Camilla Bagatti Valsecchi, unica figlia di Pier Fausto, che aveva perso un figlioletto. E aggiunge la memoria delle letture condivise con papà, appassionato, sì, delle avventure di Sandokan, ma soprattutto di storia. Ma ai concittadini vale soprattutto rievocare il ruolo dell’architetto Pier Fausto Bagatti Valsecchi nel promuovere la salvaguardia dell’italico patrimonio d’arte e natura: «Fu sua l’idea del FAI, sul modello del National Trust inglese, e Giulia Maria Crespi avviò il motore economico».

Chi transita per piazza Scala dovrebbe anche sapere che fece piantare lui i tigli intorno al monumento di Leonardo da Vinci, e scrutava se venissero o meno tagliati regolarmente. Il senso della misura, ormai così raro, distingueva il suo vivere e il suo operare anche come progettista di giardini. Al Politecnico resta l’eco delle sue lezioni. In vari luoghi della città, il verde discreto, tradizionale (non ancora svettante su grattacielo) è la traccia di una Milano che lui conosceva benissimo, e amava, e vorremmo non scomparisse.