Myss Keta all’Alcatraz di Milano: una serata per i 10 anni di ‘Milano, sushi & coca’

Milano, 24 aprile 2023 – Myss Keta sarà all'Alcatraz di Milano per festeggiare i 10 anni di ‘Milano Sushi & Coca', singolo pubblicato nell'ottobre del 2013 che ha segnato il suo successo. Scopriamo quando e qualcosa in più sulla cantante.

La serata all’Alcatraz di Milano con Myss Keta sarà giovedì 18 maggio.

M¥SS KETA è una, cento, mille donne è l’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”. Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, sempre in prima fila nei dibattiti su tematiche legate ai diritti civili, alla parità di genere e al mondo LGBTQ+, di cui è la paladina.

Lo stile musicale di M¥SS KETA è sospeso tra vari generi, ma si avvicina al pop e al rap con una forte componente di musica elettronica e un'attitudine punk, spesso tendente al riot grrrl. Se tra le sue influenze M¥SS KETA ha citato il genere della fidget house e artiste come Madonna, Peaches, Miss Kittin, Lady Gaga, Grace Jones e Raffaella Carrà, i suoi testi parlano con tono ironico e dissacrante del mondo vip e glamour di Milano, di sesso, droga, nightlife e non solo. Negli anni M¥SS ha raccontato cosa ha visto, provato, sperimentato sulla sua pelle, ops, dietro ai suoi occhiali scuri e al volto coperto.

‘Milano, sushi & coca’ è il singolo di debutto della rapper Myss Keta, pubblicato il 2 ottobre 2013. Il nome del brano viene da una citazione all'album Sushi & Coca dei Marta sui Tubi. Ha ottenuto un grande riscontro mediatico, insieme a una serie di critiche rivolte ai contenuti provocatori proposti. Nella canzone l'artista racconta in maniera irriverente la vita notturna di Milano.

Myss Keta, 'Milano, sushi & coca'

I biglietti per questa serata speciale organizzata da Thaurus Live, di cui ancora non sono stati svelati tutti i dettagli, sono disponibili su https://bit.ly/3RgO5gF.