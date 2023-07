Miss Italia 2023: la ballerina Francesca Tammaro promossa alla finale nazionale

La bellezza mediterranea lascia il segno a Miss Italia. Francesca Tammaro, 19 anni, è la nuova Miss Givova Sport Lombardia e parteciperà alla fase finale nazionale del concorso di Patrizia Mirigliani. Francesca ha vinto il titolo al centro polisportivo La Rosa Bianca di Zanica, nella pianura Bergamasca, battendo altre 20 agguerrite finaliste regionali.

A primi 3 posti si sono piazzate bellezze con capelli castani e occhi marroni. Più che “Miss Sport” a Francesca Tammaro calzerebbe il titolo Miss Ballo Moderno date vitalità e grinta che sa esprimere. La signorina Tammaro è nata a Napoli tuttavia abita con mamma Rita, papà Fabio e il fratello Rolando a Lainate (Milano). Nella classifica di Miss Sport Lombardia la ragazza coi lunghi capelli riccioli ha preceduto Gaia Grimoldi, 18 anni, di Brugherio. Anche la seconda classificata è bellissima e gareggia alle finali regionali 2023 grazie al titolo di Miss Mascotte Lombardia conquistato l’anno scorso; Gaia è una pattinatrice di 173 centimetri. E al terzo posto si è piazzata l’ esplosiva Giulia Botta, 20 anni, alta 1.78, di Brescia, che sogna di diventare una grande cantante.

Francesca Tammaro ha vissuto una serata magica soprattutto perché l’organizzatrice delle selezioni lombarde Alessandra Riva le ha consentito di esibire le doti da ballerina. Miss Tammaro ha proposto una danza ideata per celebrare la carriera di Cristina Aguilera. “Ho studiato danza per 5 anni”, assicura Francesca è altresì diplomata all’istituto del turismo e presto inizierà la facoltà di marketing e comunicazione d’impresa allo Iulm di Milano. “Ringrazio i miei genitori – ha aggiunto la ballerina di Lainate – e tutti quelli che mi hanno esortata a partecipare a Miss Italia”. La sfida alla Rosa Bianca ha divertito tantissimo il pubblico. “Ho battuto Gaia Grimoldi e Giulia Botta che ritengo molto competitive. Io e Gaia ci eravamo già sfidate a Chianciano Terme nella finale Miss Reginetta d’Italia, siamo amiche. Sono diventata amica di tutte le altre concorrenti durante le prove. Pensavo che Miss Italia fosse un ambiente di esasperata rivalità invece si è instaurata grande amicizia tra tutte noi”.

Sul palcoscenico Francesca Tammaro era perfettamente a suo agio: “Ho espresso ciò che sono, una bellezza mediterranea. Ho recitato la parte di me stessa, sono una ragazza particolare. Tra le ragazze nell’albo d’oro di Miss Italia preferisco Carolina Stramare per il suo enorme carisma; speriamo di imitarla”. Nella passerella in look classico Francesca Tammaro ha sfoggiato un capo lilla con brillantini. Chi sospetta che la lainatese si sia avvicinata al concorso alla ricerca di un Principe Azzurro viene smentito: “Sono fidanzata con Jacopo da 3 anni, il Principe già c’è”. Quest’anno la finale di Miss Italia verrà trasmessa in diretta da Rai 1.

Francesca nella quarta settimana d’agosto cercherà di vincere il titolo regionale hors categorie “Miss Lombardia” per poter gareggiare direttamente in finale , saltando lo scoglio delle prefinali. Per qualche settimana Francesca può rilassarsi. “Regalo un sorriso a tutti quelli che mi vogliono bene. In futuro vorrei lavorare in televisione”. Oltre alle protagoniste di della finale regionale Miss Sport Lombardia, a Zanica altre numerose ragazze si sono contese il titolo Miss Rosa Bianca (selezione di base di Miss Italia). Se lo è aggiudicato Giorgia Aceti, 20 anni, di Seriate (Bergamo), alta 170 centimetri, capelli castani e occhi verdi. Seconda si è classificata la bresciana Alice Premoli, 18 anni, di Manerbio, bionda con occhi verdi e 173 centimetri di statura. Le prime due sono ammesse alle prossime finali regionali. Terza si è piazzata Laura Bevilacqua, 24, di Monza, quarta Greta Gecaj, 21, di Montecalvo Versiggia (Pavia), quinta Vanessa Torcoli, 19, di Adro, e sesta la lariana Serena Moscatelli,21, di Figino Serenza. Alla Rosa Bianca hanno sfilato come madrine ragazze già qualificate alla fase finale nazionale del concorso: Alessia Anzioli, Valeria Corna, Giorgia Di Pucchio. La prossima regionale è in programma sabato sera ad Arcene (Bergamo) e Francesca Tammaro farà la madrina.