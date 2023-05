Piano City: per il debutto c’è Mika in concerto al Castello Sforzesco

Anteprima in grande stile per la dodicesima edizione di Piano City Milano, festival itinerante di pianoforte riconosciuto tra i più prestigiosi nel panorama europeo.

Appuntamento esclusivo

La kermesse, in programma dal 19 al 21 maggio, si arricchisce di uno speciale evento introduttivo: mercoledì 17 maggio, con inizio alle ore 21, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco Mika, artista di fama mondiale con oltre 10 milioni di album venduti, regalerà al pubblico una performance esclusiva studiata e realizzata solo per il palcoscenico del festival.

Mika, immerso nella magica atmosfera del Castello Sforzesco, accompagnato dal suo pianoforte, amico fedele e scatola magica di un'esplosione di colori, idee e follie è pronto a stupire gli spettatori con una performance strabiliante, esclusiva, studiata e realizzata appositamente per il palcoscenico di Piano City Milano.

L’artista libanese ha scelto la rassegna Piano City Milano come anticipazione dei sei eventi speciali previsti per quest'estate in Italia.

La rassegna

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il Ministero del Turismo e il sostegno del ministero della Cultura, Piano City Milano è una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programma capillare sul territorio.

Numerosi gli eventi da non perdere nel ricco programma del festival, dedicato a uno degli strumenti più versatili e utilizzati nel panorama musicale. Diverse anche le sedi: la Galleria d’arte moderna di via Palestro è cuore ideale della manifestazione, ma palchi verranno allestiti qua e là in tutte le nove zone di Milano.