Max Pezzali al Mediolanum Forum: sette date per cantare a squarciagola le sue hit più famose

Milano – Gli appassionati di Max Pezzali scaldino le dita e l’ugola. Le prime, per accaparrarsi gli ultimi biglietti per le date milanesi del Max30 Tour nei palasport. La seconda per cantare a squarciagola le sue canzoni più famose. Non per niente l’hashtag del del tour è proprio #hitsonly. E dunque Max30, il tour con cui Pezzali festeggia i suoi trent’anni di carriera arriva a Milano con ben sette appuntamenti al Mediolanum Forum: si inizia il 17, 18, 20, 21 aprile per poi ritornare il 27, 28 aprile e primo maggio 2023. Ma attenzione: gli show del 17, 18, 20, 21 e 28 aprile sono sold out. I biglietti per gli show del 27 aprile e del 1 maggio sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Il nuovo spettacolo di Pezzali è tutto basato sulle grandi hit della sua carriera: da "Hanno ucciso l'uomo ragno”, tormentone dei primi anni Novanta, alle famosissime “Sei un mito” e “Nord sud ovest est” fino alla romanticissima “Come mai”. E poi la migliore, la nostalgica “Gli anni”.

A luglio dello scorso anno Max Pezzali si è regalato per i 30 anni di carriera la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX, show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che ha coinvolto lo Stadio San Siro trasformandolo in un gigantesco ed emozionante karaoke.