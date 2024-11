Max Pezzali, concerto a Capodanno a Milano: “Chiudiamo l’anno in bellezza”. I biglietti

Milano, 4 novembre 2024 – Un nuovo regalo per i fan: Max Pezzali ha deciso di proseguire la grande festa all’Unipol Forum di Assago, Milano, con un evento speciale il 31 dicembre, a Capodanno. Il cantante saluterà il 2024 e darà il benvenuto al 2025 con il live ‘Max Forever – Questo Forum non è un Albergo’ e, a seguire, uno show arricchito dal Deejay Time per un evento senza precedenti. La notizia è arrivata tramite un video pubblicato a sorpresa sui canali social dello stesso artista pavese: “Data la travolgente richiesta la festa continua…anche a Capodanno! Chiudiamo l’anno in bellezza”.

L’imperdibile live ‘ Max Pezzali – Questo Forum non è un Alberg’ e delle sue canzoni senza tempo, da ‘Sei Fantastica’, ad ‘Hanno Ucciso L’uomo Ragno’ fino ad arrivare a ‘La dura legge del gol’, ‘Sei un mito’ e ‘La regina delle celebrità’, proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

La notizia è arrivata tramite un video pubblicato a sorpresa sui canali social di Max, a poche settimane dall’annuncio del nuovo show Max Forever Grand Prix, un appuntamento senza precedenti per il popolo di Max, che è invitato ad un imperdibile live celebrativo completamente rinnovato il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. A questo grande evento live è ispirato il nuovo comic book dal titolo Max Forever – Grand Prix, presentato da Max lo scorso 30 ottobre al Lucca Comics&Games 2024. Si tratta del terzo volume della serie di albi disegnati dall’illustratore Roberto Recchioni, che dà vita a su carta a quello che sarà il concept del nuovo show: la corsa più pazza del mondo.

Max Pezzali, concerto anche a Capodanno (Foto profilo Instagram)

Con l’annuncio della speciale data di Capodanno sale quindi a 18 il numero di palazzetti programmati per questo inverno, 17 già sold out: ‘Max Forever – Questo Forum non è un Albergo’ arriverà all’Unipol Forum di Milano il 28, 29, 30, 31 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025, per proseguire con Max Forever – Questo Pala non è un Albergo, al Palazzo dello Sport di Roma, con le date previste il 24, 25, 26, 28, 29 gennaio, l’1 e 2 febbraio 2025.

Il claim è rubato da una hit storica, S’inkazza (Questa casa non è un albergo), e l’intento sarà proprio travestire completamente i due palazzetti, trasformandoli in una casa palcoscenico in cui per tutte le feste andranno in scena divertimento, emozione, e la bellezza di una struttura e di una produzione ad hoc, che promette di regalare una delle più imperdibili declinazioni dello show di Max Pezzali.

Sono 180mila i biglietti già acquistati per le 17 date sold out, che si aggiungono ai più di 400mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024, dopo il grande successo della stagione live 2022/Max Forever (Hits Only), 23, con oltre 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo.

I biglietti per il concerto del 31 dicembre saranno disponibili dalle 14 di domani martedì 5 novembre 2024 su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 10 novembre 2024. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.