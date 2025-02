Mario Tozzi torna in tv con Sapiens: “La tecnologia? Meglio la cultura. Dare più spazio alla natura significa vivere in sicurezza” Il geologo e divulgatore scientifico su RaiTre con la nuova stagione: “Per salvare il pianeta servono politiche verdi, ma anche un cambiamento delle abitudini personali. A mio figlio avrei dovuto dare una visione di un mondo migliore, invece non ce l’ha”