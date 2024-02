Mahmood sold out al Forum. E “Tuta Gold” è al primo posto in radio e su Spotify (prima di Angelina Mango e Geolier)

Milano – Mahmood e Ghali da record. I due artisti milanesi, freschi del successo riscosso a Sanremo, hanno incassato il sold out in poche ore al Forum di Milano. Per il cantante di “Tuta Gold” è andata esaurita in 24 ore la data del 21 ottore 2024. Ma non c’è da disperare: per Mahmood è stata aperta oggi la prevendita della nuova data milanese.

Non solo live. La top ten Earone Sanremo Airplay e Spotify incoronano proprio Mahmood e lla canzone portata sul palco dell’Ariston. A tre giorni dall'incoronazione di Angelina Mango come vincitrice del festival, le classifiche della rotazione radiofonica e della piattaforma di streaming delle giornate successive al festival, restituiscono infatti un verdetto che stravolge in parte il podio sanremese.

In particolare, nel fermo immagine del momento, nella classifica di Spotify è primo, seguito da Geolier con 'I p' me, tu p' te'. Terza Annalisa con 'Sinceramente', quarto Ghali con “Casa mia”, quinta Angelina Mango con 'La Noia'.

Tutto esaurito al Forum di Assago anche per Ghali, protagonista sul palco dell’Ariston con il brano “Casa Mia!. A una manciata di giorni dall'apertura delle vendite, la data al Forum di Assago del 29 ottobre è sold out e Ghali raddoppia annunciando il secondo appuntamento milanese, in programma al Forum lunedì 28 ottobre.