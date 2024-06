Lana Del Rey in concerto a Milano: la scaletta. Come arrivare all’Ippodromo La Maura: mezzi pubblici e parcheggi

Milano, 3 giugno 2024 – Tutto pronto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto di Lana Del Rey, domani, martedì 4 giugno. La cantautrice statunitense si esibirà davanti a migliaia di persone in occasione degli I-Days Milano, il festival meneghino con nomi del panorama italiano e internazionale. Prima di lei, ad aprire l’appuntamento musicale, ci saranno Clara e Dardust.

Partecipanti e residenti potranno seguire le indicazioni stabilite dal nuovo piano di mobilità e gestione dei flussi approvato nelle scorse settimane che recepiscono il lavoro di approfondimento condiviso dal Comune di Milano al tavolo della Prefettura, insieme anche a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, con uno studio coordinato da AMAT - Agenzia per la Mobilità l’Ambiente e il Territorio.

Clara e Dardust apriranno l’appuntamento musicale. La giovane promessa del pop italiano si esibirà alle 18, mentre il compositore e produttore salirà sul palco alle 19.30. L’inizio del concerto di Lana Del Rey è fissato per le 21.15.

Nessuna informazione ufficiale sulla scaletta della serata. Nei giorni scorsi Lana Del Rey si è esibita a Barcellona al Primavera Sound, questi i brani proposti in tale occasione stando a quanto riportato da Setlist:

Without You

West Coast

Doin’ Time

Summertime Sadness

Cherry

Pretty When You Cry

Ride

Born to Die

Bartender

Chemtrails over the Country Club

The Grants

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Norman fucking Rockwell

Video Games

A&W

Young and Beautiful

Nuovo piano di mobilità e gestione dei flussi di traffico nella zona dell’Ippodromo La Maura. Tali indicazioni prevedono traffico limitato per le auto nella zona adiacente l'Ippodromo, dove saranno al lavoro mezzi per la rimozione delle automobili in sosta vietata e nelle aree non consentite.

Per ridurre il numero di veicoli in circolazione e permettere di limitare possibili disagi ai residenti, oltre a consentire ai mezzi di soccorso di potersi spostare rapidamente, sono state individuate un'area rossa e un’area verde: l'area rossa racchiude l'ippodromo La Maura e le regole sulla mobilità saranno valide a partire dalle 7 del giorno del concerto, con accesso limitato ai residenti diretti alle proprietà, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e a quelli di servizio all'organizzazione dell'evento, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate; l'area verde si estende a nord dell'ippodromo ed è la cosiddetta area di prefiltraggio in cui sarà comunque assicurata la regolare circolazione per chi abita o ha attività in quartiere, pur essendo una zona presidiata per il concerto.

I residenti potranno accedere nei propri quartieri seguendo le seguenti indicazioni: ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l'accesso da piazza Stuparich/via Salmoiraghi; ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade a A4, A8, A9 si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dal centro città utilizzare la direttrice viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50 (tangenziale Ovest), utilizzare l'uscita Molino Dorino e proseguire per via Mario Borsa e/o via Appennini; ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l'ingresso da via Novara/cascina Bellaria.

Cicli e motocicli saranno indirizzati verso il parcheggio di via Omodeo.

Gli accompagnatori che arrivano per portare/recuperare spettatori dovranno attendere nei pressi del Centro Commerciale Merlata Bloom Milano.

Agli spettatori è fortemente consigliato raggiungere l'ippodromo Snai La Maura utilizzando i mezzi pubblici che, in occasione dei concerti, saranno potenziati. Le informazioni su modifiche orari e tratte dei mezzi pubblici, parcheggi di interscambio e indicazioni per i parcheggi di ciclomotori e motorini sono consultabili sul sito di Atm.