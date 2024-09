I Jonas Brothers sbarcano al Forum: Kevin, Joe e Nick celebrano vent’anni di musica in una notte

Assago (Milano) – Jonas Brothers, finalmente. Previsto a primavera e poi spostato all’autunno per problemi di calendario, il “Five Albums. One Night. World Tour” dei redivivi Kevin, Joe e Nick sbarca stasera al Forum tenendo fede al titolo, attraversando il meglio della produzione di questi vent’anni sulla cresta dell’onda senza tralasciare qualche incursione nelle singole carriere soliste dei fratelli e nelle loro più fortunate collaborazioni di band (“Jelaous” di Nick o “Leave before you love me” col dj Marshmello, ad esempio).

Arrivati al successo nel 2005, separati nel 2013, e ritrovati sei anni dopo col singolo “Sucker”, arrivato al primo posto nella Billboard Hot 100 e seguito dal successo dell’album “Happiness begins”, i Jonas sono riusciti a catalizzare almeno oltre oceano l’attenzione dei loro straordinari secondi anni Duemila, quando mega hit come “S.O.S.” o “When you look me in the eyes” ne fecero degli idoli adolescenziali assoluti. Sarebbe stato davvero difficile per loro immaginare una carriera così quando iniziarono a farsi conoscere su Disney Channel grazie a film e a serie tv e film come “Hannah Montana” o “Camp Rock” assieme ad uno stuolo di altre star in erba quali Miley Cyrus, Hilary Duff, Demi Lovato (clamoroso il successo del suo duetto di “This is me” con Joe Jonas) o Selena Gomez.

A rimetterli assieme nel 2019 è stata la nostalgia per un’avventura pop da 17 milioni di dischi venduti celebrata lo scorso anno pure dalla stella sulla Walk of Fame, ma anche la tiepida reazione dei fans alle iniziative intraprese frattanto singolarmente. L’ultima fatica assieme, intitolata tautologicamente “The album”, è uscita a primavera 2023 e lascia in scaletta singoli come “Summer baby”, “Waffle house” o l’iniziale “Celebrate!”.

Ma i fratelli Jonas sono riusciti a riempire le pagine dei giornali pure con la loro vita privata. Nick è sposato con Priyanka Chopra, attrice e cantante indiana, Kevin con la “tv personality” Danielle Deleasa, mentre Joe, dopo quattro anni di matrimonio e due figli, ha presentato istanza di divorzio lo scorso inverno dall’attrice inglese Sophie Turner, la Sansa Stark della serie tv “Il Trono di Spade” che, presa in contropiede dall’iniziativa, ha ammesso “m’è sembrato di guardare un film della mia vita che non avevo scritto, prodotto o interpretato. È stato scioccante”. Il carattere sbrigativo nelle questioni di cuore del trentacinquenne Joe (appena tornato sul mercato con l’ep “Music for people who believe in DNCE”) era già affiorato nel 2008, quando gli era bastata una telefonata di 27 secondi per scaricare Taylor Swift. Evento ricordato dalla traumatizzata eroina di West Reading in diverse sue canzoni.