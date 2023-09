Apre il negozio di giocattoli Hamleys: è il primo in Italia

Milano, 14 settembre 2023 – Un paradiso per i più piccoli, ma anche per chiunque voglia tornare bambino. Ha aperto oggi, giovedì 14 settembre, il primo negozio in Italia di Hamleys, lo storico rivenditore di giocattoli inglese fondato nel 1760.

Debutto in Italia

Enrico Preziosi: Hamleys apre in partnership con la sua azienda

Su una superficie di 1.330 metri quadrati, suddivisi su due piani, in corso Vittorio Emanuele, il flagship inglese sarà il primo dei negozi che nei prossimi anni apriranno in Italia con la partnership con Giochi Preziosi. "Stiamo presentando uno dei negozi più storici al mondo. Siamo molto contenti e orgogliosi di rappresentare questa realtà in Italia. Non si ferma all'apertura di Milano, poi apriremo a Roma prima di Pasqua, 1.500 metri quadrati in Galleria Alberto Sordi, e tra un anno anche a Napoli – ha dichiarato il presidente di Giochi Preziosi Enrico Preziosi – Il nostro non è un negozio di giocattoli e basta, ci sono un po' di experience e magia e attira anche gli adulti. Il mercato dei giocattoli va sempre bene, sta crescendo, ma dobbiamo dare qualcosa di più rispetto al semplice giocattolo, anche per ampliare la fascia d'età dei clienti".

Progetti d’espansione

Una schiera di orsacchiotti sugli scaffali di Hamleys

Hamleys a Milano si aggiunge agli oltre 190 negozi presenti in 15 Paesi nel mondo e verrà gestito in esclusiva da Giochi Preziosi. "L'investimento è stato importante, sia per l'affitto sia per gli impianti interno. È stato un lavoro di mesi e gli investimenti sono per un progetto più vasto, non è un one shot" ha sottolineato Enrico Preziosi, con Hamleys che dovrebbe essere presente con 10 negozi nei prossimi 5 anni.

11 foto Lo store in corso Vittorio Emanuele II, 1.330 metri quadrati, ha due piani pieni di giocattoli con un'enorme giostra carosello interna

"Crediamo di essere riusciti a mettere assieme il marchio inglese di Hamleys con un tocco di italianità e di milanesità" ha voluto evidenziare Marco Lischetti, ceo di Giochi Preziosi. A Milano il negozio darà lavoro a circa 28 persone, mentre il gruppo ha annunciato che, oltre a i flagship store di Hamleys, aprirà 5 nuovi negozi in Italia sia come Giochi Preziosi sia come Giocheria nei prossimi mesi.

"L'online non ci preoccupa, perché se calcoliamo un 25/30% di mercato coperto da Amazon, significa che abbiamo un 70% di mercato che possiamo coprire con il retail fisico" ha concluso Marco Lischetti.